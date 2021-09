Una banda de loros toma como 'rehén' a la canciller Angela Merkel

Todo ocurrió durante la visita que Angela Merkel hizo al parque de aves de Marlow, en su anterior circunscripción 15 en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en Alemania, naturalmente.

Allí, la canciller -que no se volverá a presentar a elecciones para el cargo que ocupa- quedó prácticamente 'tomada como rehén' por algunas bandadas de loros australianos. Incluso, uno de ellos, el más osado, se paró sobre su cabeza.

Merkel llevaba en sus manos dos vasos de 'néctar de Lori' para alimentar a los pájaros. Estuvo muy dispuesta y solo se negó a sostener a un búho de unos 60 centímetros de alto.

Angela pasó un buen rato. (Ap)

"No, no. Me fue bien con los periquitos", fue la risueña sentencia final de la canciller.

Georg Günther, candidato al Bundestag, sostiene un búho real europeo; Angela no se animó. (Dpa)

Angela Merkel, con loros australianos en Marlow. (Ap)

