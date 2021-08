Compraron la casa de sus sueños, pero ya tenía "inquilinas"

Cuando Sara Weaver y su esposo se mudaron a su nuevo hogar, sabían que iban a tener que trabajar mucho en esta para que fuera la casa de sus sueños.

El lugar era un viejo granero construido en 1872, en las afueras de Filadelfia. El dueño, cuando se las vendió, les advirtió que habían unas “inquilinas” particulares en la propiedad: abejas vivían detrás de las paredes. Sin embargo, la pareja no las vio, por lo que asumió que la situación no era tan grave. Lo que no consideraron era que estaban en invierno y la actividad de los insectos es mínima.

Luego de mudarse, detectaron que detrás de las paredes habían casi 450.000 abejas. Para empeorar la situación: expertos les dijeron que probablemente vivían allí hacía 35 años. Sara comentó que "en la información del vendedor, decía 'abejas en la pared'. Creo que debido a que uno, no las vimos y dos, estábamos tan anonadados de haber encontramos un terreno en el distrito escolar dentro de nuestro presupuesto, no hice ninguna pregunta sobre esas abejas".

Al principio la familia no notó nada. Pero cuando llegó la primavera la situación se convirtió en “horrenda".

"Estaba tan sucia y ahora que lo estoy pensando, originalmente pensé que era suciedad en las ventanas que limpié, pero probablemente era miel porque había goteo marcas", comentó Sara.

Cuando llamaron a un apicultor, este les contó que cuatro años atrás lo habían contactado de esa misma casa y que cuando le explicó a los propietarios la magnitud del trabajo para remover los insectos, no tuvo más respuestas. La familia Weaver decidió avanzar y lleva gastados más de 10.000 dólares en arreglos, sin haber removido a todas las abejas todavía.

El apicultor Allan Lattanzi, quien está realizando el traslado, comentó que "normalmente, cuando arranco una teja de pizarra de una casa, instantáneamente estoy cubierto de abejas muy defensivas que me atacan, pero la mayoría de estas chicas eran bastante dóciles. A lo largo de todo el proceso, es posible que solo me hayan picado cinco o seis veces”.

