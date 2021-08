Primera dama: el pasado de Jill Biden como maestra antes de entrar en la política

Jill Tracy Jacobs, conocida como Jill Biden, nació hace 70 años en Hammonton, Nueva Jersey, y creció en Willow Grove, Pensilvania, en el seno de una familia de clase media. Si bien es reconocida internacionalmente por ser la primera dama estadounidense, en sus inicios no estaba vinculada a la política y siempre fue muy trabajadora.

Su padre era banquero y su madre ama de casa, quienes tuvieron cuatro hijos más. Jill Biden siempre fue independiente y confesó en una entrevista con The New York Times que a los 15 años consiguió empleo para tener sus ahorros personales y no depender de su familia.

Fuente: Instagran @drbiden

Estudió Marketing de moda en la Universidad de Pensilvania, pero no le interesó y junto a su primer esposo, Bill Stevenson, se matricularon juntos para hacer el Bachiller en Letras en la Universidad de Delaware. Al graduarse en 1975 comenzó su pasión por la educación: empezó a trabajar como maestra sustituta en el sistema escolar de Wilmington.

Su pasado como maestra

Luego de esa breve etapa, a Jill Biden le llegó la oportunidad de ser maestra de inglés a tiempo completo durante un año en la St. Mark's High School en Wilmington y fue en ese entonces cuando el hermano de Joe Biden los presentó. El demócrata era senador por Delaware y pese a los 9 años de diferencia se enamoraron rápidamente.

Joe Biden conoció a Jill luego de que su esposa y su hija fallecieran en un accidente. Fuente: Instagram @drbiden

El político apareció en su vida poco tiempo después de haber sufrido una enorme pérdida: en 1972, su esposa Neilia Hunter y su hija de un año Naomi murieron en un accidente automovilístico mientras realizaban compras navideñas. La camioneta fue golpeada por un camión con remolque cuando salía de una intersección.

"Ella me devolvió la vida", contó Joe Biden sobre Jill y pese que a partir de ese entonces la mujer debía acompañarlo en la política, nunca dejó de ser una apasionada por la educación. Posteriormente enseñó inglés en un hospital psiquiátrico para adolescentes y obtuvo un máster en Educación en la Universidad West Chester de Pensilvania en 1981.

Joe y Jill Biden. Fuente: Instagram @drbiden.

Su trabajo como profesora siguió hasta 2008, año en el que Biden juró como vicepresidente de Barack Obama y a partir de allí su vida cambió. Tuvo que organizar su trabajo como maestra con su rol de segunda dama y se convirtió en la primera segunda dama en tener un trabajo remunerado.

Jill frenó su carrera profesional en solo dos ocasiones: cuando nació su hija Ashley Biden y para acompañar a Joe Biden cuando su esposo anunció su candidatura a la presidencia. Hoy su intención es volver a las aulas, pero las campañas contra el coronavirus en Estados Unidos y apoyar a su esposo es su prioridad.



¿Conocías el pasado de la primera dama de Estados Unidos?