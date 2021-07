Jair Bolsonaro: "Los argentinos están escapando hacia Brasil"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró hoy que "los argentinos están escapando hacia Brasil" y que una victoria del opositor Luiz Inácio Lula da SIlva en las elecciones del próximo año sería producto del "fraude".

"Miren lo que ocurre cuando la izquierda vuelve al poder. En 2019 lo anticipé. Los argentinos ya están escapando hacia Brasil. Los brasileños, ¿hacia donde se escaparán?", dijo Bolsonaro en un discurso ante seguidores en la residencia presidencial.

Una radio brasileña llamada Jovem Pan, difundió un informe sobre un argentino que llegó por tierra desde Bolivia a Brasil ilegalmente.

Luiz Inácio Lula da SIlva.

Bolsonaro usó ese ejemplo de la Argentina tras haber fracasado en apoyar públicamente la reelección de Mauricio Macri en 2019 y ahora estar, desde marzo, detrás en las encuestas para la elección de 2022.



Lula aparece como favorito en los sondeos, luego de que fueran anuladas sus condenas demostrada por el Supremo Tribunal Federal. En ese contexto, Bolsonaro dijo que Lula "está en contra del voto democrático" por no apoyarlo en el pedido de cambio del sistema electoral con urna electrónica que rige desde 1996 y que permitió la elección del jefe del Estado y de sus tres hijos.



"Los mismos que sacaron a Lula de la cárcel van a contar los votos y por eso están en contra del voto electrónico controlado por el voto de papel", afirmó el mandatario, que adelantó que el jueves mostrará casos de fraude de la elección de 2014.



Bolsonaro dijo también que "hace dos años no hay corrupción en Brasil", aunque admitió que está "siendo acusado" de este delito por la Policía Federal "por una vacuna que no fue comprada".