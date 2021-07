Chile vota en las elecciones primarias y Piñera envió un mensaje a su sucesor

Chile lleva adelante su primaria presidencial bajo estrictos protocolos, aunque se espera que la participación de los ciudadanos no sea muy importante debido a que es el primer fin de semana sin restricciones para viajes interregionales. En tanto, el presidente Sebastián Piñera emitió su voto y le envió un mensaje a su sucesor pidiendo que se fomente las libertades individuales y el progreso.

"El próximo presidente de Chile deberá expandir y no restringir las libertades, avanzar en una sociedad más justa, fortalecer y no debilitar el progreso, y para eso se necesita crecimiento económico", dijo el mandatario en la localidad de Los Condes.

Solo dos coaliciones dirimirán internas en estas elecciones, la oficialista Chile Vamos y la opositora Apruebo Dignidad, ya que este paso previo no es obligatorio para los partidos políticos.

El padrón electoral habilitado para votar asciende a 14.900.089 ciudadanos, sin embargo no se espera una gran participación. Según medios de ese país, factores como el frío, las vacaciones de invierno, la pandemia y que este viernes fue feriado; atentan contra la posibilidad de que los ciudadanos concurran a las urnas.

Ante este panorama, Piñera indicó que: "Los chilenos deben recordar que las libertades van de la mano siempre con las responsabilidades, y confío en que hoy cumplamos con nuestro compromiso y que seamos parte de la democracia".

El mandatario, que forma parte del frente derechista Chile Vamos, no reveló su sufragio, considerando que los cuatro candidatos en competencia son cercanos a él y en algún momento integraron su Gabinete.