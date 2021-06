ONG mundiales no confían: promesas de G7 son "insuficientes y tardías"

El G7, integrado por Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Japón, Canadá y Reino Unido, volvió a reunirse.

Entre otras cosas, en la cita en el Reino Unidos, cerraron un importante acuerdo: donar mil millones de vacunas contra la covid-19 a los países pobres o en desarrollo.

Lo hará directamente o mediante la financiación del programa internacional COVAX, que distribuirá la mitad de la cantidad acordada antes de finalizar este año.

Este y otros anuncios no acallaron las críticas que distintas organizaciones.

¿Cuántas vacunas necesita el mundo?

Según los especialistas, hacen falta 11.000 millones de vacunas como mínimo para derrotar a la pandemia a nivel global.

El anuncio del G7 dice que los compromisos adquiridos por los siete países desde el comienzo de la pandemia elevan el total de la cooperación a 2.000 millones de dosis y se espera que la cifra aumente progresivamente.

Boris Johnson señaló que 100 millones de dosis serán del Reino Unido, a la par que evitó toda respuesta al interés de la prensa sobre las consecuencia económica del Brexit.

Activistas protestando contra el G7. (SputnikNews)

Biden con los ojos sobre China

Joe Biden quería sanciones fuertes contra China en la cumbre, pero no las consiguió. China ya salió a responderle.

Lo que acordó Biden fue un plan de infraestructuras hacia naciones de ingresos medios y bajos. El proyecto se llama Build back better for the world (Reconstruir mejor para el mundo, en español).

Esta idea será el contrapeso del megaproyecto de Pekín que pretende revitalizar la Ruta de la seda con la construcción de puertos, carreteras y ferrocarriles. El objetivo final es facilitar nuevos corredores comerciales que unan China con Europa, África y otras partes de Asia.

Sí hubo acuerdo del G7 en propiciar denuncias de los supuestos abusos de derechos humanos por parte de China, incluyendo los que se producen en la provincia noroccidental de Xinjiang, y a adoptar acciones frente a los trabajos forzosos en las cadenas de suministro.

Otra preocupación de Biden ha sido su cara a cara con Putin del próximo 16 de junio en Ginebra.

Las protestas por el clima, presentes

Las protestas siempre están presentes. Y cada vez tienen más fuerza y más astucia.

Se espera que en este lunes, último día de la cumbre, el Grupo de los Siete asuma planes conjuntos para afrontar el cambio climático y desarrollar una economía global más sostenible tras la pandemia.

Los fondos facilitados por los países ricos servirán para "acelerar el cambio global hacia las energías renovables y las tecnologías sostenibles", subrayó en un comunicado el Gobierno británico, anfitrión de la cumbre.

El Reino Unido ha aprovechado la última jornada del encuentro para anunciar la creación de un fondo de 500 millones de libras (705 millones de euros) dedicado a erradicar la pesca "poco sostenible" en países como Ghana, Indonesia y diversas islas del Pacífico, así como para proteger ecosistemas costeros como corales y manglares.

Euronews, Youtube, SputnikNews.