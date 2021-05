Biden anuncia que EEUU enviará 20 millones de vacunas anticovid a terceros países

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará hoy que su país suministrará 20 millones de dosis de vacunas anticovid adicionales a países que están luchando contra la pandemia de coronavirus, con lo que el total enviado al exterior rondará los 80 millones de dosis.



"Estados Unidos enviará a fines de junio 20 millones de dosis autorizadas para su uso en Estados Unidos con el fin de ayudar a países que luchan contra la pandemia", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reportó la agencia AFP.



La funcionaria adelantó que el presidente Joe Biden comunicaría formalmente la medida en un discurso televisado en el curso de esta jornada.



El anuncio ocurre cuando se ha incrementado la presión sobre la administración Biden para que use su gran excedente de inmunizantes para ayudar a otros países, ya que la campaña de vacunación en Estados Unidos ha logrado un avance significativo.



Psaki declinó comentar qué países serían los receptores prioritarios de los envíos, pero Biden ha señalado que Washington hará todo lo posible para ayudar a India a hacer frente al recrudecimiento de la pandemia.



Las primeras 60 millones de dosis serán todas de AstraZeneca, una vez que la vacuna obtenga la aprobación de las autoridades sanitarias estadounidenses. Las inyecciones desarrolladas por la farmacéutica anglosueca aún no se han utilizado en Estados Unidos y parece cada vez más improbable que se necesiten.



Psaki no especificó a cuál vacuna corresponderían las 20 millones de dosis adicionales, y solo declaró que serían "otras dosis de vacunas aprobadas".



La portavoz dijo que la cifra de 80 millones multiplica por cinco "la mayor cantidad de dosis donada por cualquier país del mundo".