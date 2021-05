Joe Biden jóven: 5 curiosidades que no conocías del presidente

Cuando Joe Biden asumió como 46° presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2021, todas las miradas se posaron en él. Pero el mandatario no era nuevo en la Casa Blanca: fue el vicepresidente de las dos presidencias de Barack Obama entre 2009 y 2017. Muy pocas cosas se saben de la vida del demócrata que hoy, junto a Kamala Harris, buscan revertir todas las políticas de Donald Trump.

5 curiosidades de Joe Biden

Perdió a su primera esposa y su hija de un año en un accidente

Joe Biden y Neilia Hunter se casaron en 1966 en Nueva York y tuvieron tres hijos: Joseph, Robert Hunter y Naomi Christina. Pero unos años después su vida cambió por completo: el 18 de diciembre de 1972 Neilia y los tres chicos estaban haciendo compras navideñas en Hockessin, Delaware, cuando la camioneta fue impactada por un camión con remolque cuando salía de una intersección.

Como consecuencia del accidente, Neilia y Naomi perdieron la vida, mientras que Beau (el apodo de Joseph) y Robert tuvieron heridas leves. Biden quiso renunciar a su trabajo en la política, pero el líder de la mayoría del Senado, Mike Mansfield, lo convenció de que no lo hiciera.

No trabaja los 18 de diciembre

En honor y como recuerdo a su esposa y su hija, Joe Biden no trabaja ningún 18 de diciembre. "Seis semanas después de las elecciones, mi mundo cambió para siempre", contó sobre el accidente en un discurso a los jóvenes de Yale en 2015.

Y siguió: "Estaba en Washington eligiendo a mi gabinete cuando recibí una llamada. Mi mujer, y mis tres hijos estaban haciendo las compras de Navidad cuando un camión tráiler los embistió por un costado, matando a mi mujer y a mi hija. Y tampoco sabían si mis hijos sobrevivirían".

Fue el senador más joven de la historia de Estados Unidos

En 1972 decidió presentarse para senador por el Partido Demócrata y compitió contra el entonces senador J. Caleb Boggs, un veterano político con 12 años en el puesto, quien se presentó a la reelección pese a haber pensado en no presentarse. Finalmente, Biden ganó y se convirtió en el senador más joven de la historia del país con tan solo 29 años.

Además, fue reelegido cinco veces consecutivas (1978, 1984, 1990, 1996 y 2002) y hasta ahora es la persona que más tiempo sirvió como senador por el Estado de Delaware. Se destacó como un defensor férreo del Amtrak (la red estatal interurbana de trenes de pasajeros), de los intereses de la base aérea del Ejército estadounidense y de la industria de tratamiento de animales de granja que existe en su estado.

Perdió a su hijo mayor

Joseph, apodado Beau, falleció en 2015 de un tumor cerebral, un glioblastoma feroz que le quitó la vida en poco tiempo. El joven era muy parecido a su padre y tenía un gran futuro en la política, incluso había renunciado a estudiar en las universidades más prestigiosas para estudiar en la misma universidad que lo hizo su madre.

Fue fiscal general del Estado de Delaware (el mismo donde su padre había hecho carrera) y antes de morir tenía como objetivo postularse a ese estado, pero la enfermedad le postró en la cama. Joseph vivió pocos meses más luego de que se lo detectaron.

Es tartamudo

Posiblemente la más llamativa de las curiosidades es que el actual presidente de los Estados Unidos es tartamudo. Joe Biden padece el trastorno desde su niñez y a lo largo de su vida ha superado diferentes barreras del habla para abrirse paso en la política.

Pese a todo, aprendió a convivir con esa condición y a menudo asegura que ha reforzado su temperamento. De hecho, a menudo habla de su tartamudez y alienta a jóvenes que padecen lo mismo a no desanimarse sino a utilizarlo como desafío. Al respecto aseguró hace unos años en CNN: "No tiene nada que ver con el coeficiente de inteligencia. No tiene nada que ver con la estructura intelectual".

