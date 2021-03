Arrancó el juicio a un policía por la muerte de George Floyd

El esperado juicio por la muerte de George Floyd comenzó hoy, nueve meses después del asesinato de este hombre negro por un policía blanco en el norte Estados Unidos, un crimen que reavivó los históricos problemas raciales de ese país y derivó en masivas protestas en varias partes del mundo.



El inicio del juicio contra el ahora expolicía Derek Chauvin, acusado de haber asesinado a Floyd en Minneapolis, en el estado de Minnesota, comenzó con la selección de los jurados, un día después de ser aplazada porque la acusación quería sumar un tercer cargo contra el imputado.



Chauvin, de 44 años y policía durante 19, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario por el caso de Floyd, quien el 25 de mayo de 2020 fue arrestado en plena calle bajo la acusación de haber tratado de pagar con un billete falso de 20 dólares en una tienda cercana.



Chauvin inmovilizó a Floyd con la ayuda de otros dos policías y luego apretó una rodilla en su cuello durante casi nueve minutos, mientras otro agente impidió que intervinieran testigos.



El crimen de Floyd fue filmado y el video lo muestra diciendo que no podía respirar. Fue declarado muerto en el hospital una hora después.



Chauvin, que fue expulsado de la Policía y dejado en libertad bajo fianza, compareció ante la corte con un traje gris y una mascarilla negra, situándose tras un pantalla de plexiglás instalada como medida de protección contra el coronavirus, informó AFP..



El expolicía quedó expuesto a una sentencia máxima de 40 años por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario.



Un cargo menos severo, de asesinato en tercer grado, cuya pena máxima es de 25 años, fue inicialmente desestimado el año pasado, pero los fiscales han solicitado restablecerlo.



El juez Peter Cahill decidió empezar con la selección del jurado, pese a la incertidumbre sobre si se agregará un cargo de asesinato en tercer grado, mientras se espera que una corte de apelaciones se pronuncie sobre esa petición.



Se espera que la selección del jurado tome alrededor de tres semanas, y los argumentos del juicio comenzarán el 29 de marzo. Se podría llamar a declarar a más de 370 testigos potenciales.



El video del crimen de Floyd se viralizó y desató una ola de protestas en Estados Unidos bajo la consigna "Black Lives Matters", instalando además la violencia policial y el racismo estructural en el centro del debate político en plena campaña presidencial, en gran parte por la reacción represiva que provocaron del entonces candidato a la reelección, Donald Trump.



La polarización forzó incluso al entonces candidato opositor y actual presidente, Joe Biden, a hacer promesas concretas para reformar la policía, terminar con la supresión del voto y otros ejemplos de lo que reconoció como un "racismo estructural".



El juicio de Chauvin, el cuarto que involucra el asesinato de un civil por un oficial de policía en la historia moderna de Minnesota, se considera como un posible hito en un país que eligió recientemente a su primera vicepresidenta negra, pero que históricamente ha visto como los agentes de policía se salvaban de ser condenados por sus actos abusivos.



Barricadas, cercas y alambre de púas rodean el palacio de justicia en el centro de Minneapolis.



Por la pandemia, poca gente estuvo presente en la sala del juicio, en el que otros tres ex oficiales que participaron en el arresto de Floyd deben ser juzgados juntos a finales de este año.



Las familias de Floyd y Chauvin podrán ser representadas por una sola persona en cada audiencia.



Pese al interés mundial, apenas dos reporteros podrán estar presentes en el juicio, que se transmitirá en vivo en linea.



No se espera un veredicto antes de fines de abril.