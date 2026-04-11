Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

Según Donald Trump, el ejército de EE.UU. ya opera en el Estrecho de Ormuz, anunciando el fin de la amenaza iraní y el envío de crudo.

Trump afirmó que Estados Unidos había recibido una propuesta de 10 puntos de Irán, la cual describió como "una base viable para negociar".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el Ejército norteamericano inició el proceso para despejar el estrecho de Ormuz y que los 28 buques de Irán fueron destruidos, según datos oficiales. El mandatario detalló que un gran número de petroleros vacíos se dirigen a EE.UU. para cargar crudo.

Según Trump, se inició el proceso para despejar el estrecho de Ormuz A través de un posteo realizado en su cuenta de Truth Social, Trump señaló: “Un gran número de petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor y más “dulce” petróleo (¡y gas!) del mundo”.

En este sentido, el mandatario consignó que “Tenemos más petróleo que las dos siguientes economías petroleras más grandes juntas y de mayor calidad”.

“Los estamos esperando. ¡Rápido cambio! Presidente DJT”, concluyó Trump, quien publicó el mensaje en medio de las negociaciones que comenzaron en Pakistán.

La delegación de la República Islámica, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tras haber celebrado un encuentro previo con el jefe del Ejército, el general Asim Munir, con el objetivo de coordinar los detalles técnicos del inicio del diálogo con la administración norteamericana.