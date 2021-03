Joe Biden no tiene planes de reunirse con Kim Jong-un, como hizo Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene intención de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, para desbloquear el diálogo bilateral, aseguró este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.



Durante su rueda de prensa diaria, Psaki descartó que Biden planee seguir la estela de su predecesor, Donald Trump, quien se reunió tres veces con Kim durante su mandato porque creía que la mejor forma de negociar con Corea del Norte era mediante conversaciones a nivel de jefes de Estado.



"Creo que su enfoque va a ser bastante diferente (al de Trump) y esa no es su intención", dijo Psaki al ser preguntada por un posible plan de Biden de reunirse con Kim.



El pasado jueves, Biden aseguró que está "preparado para algún tipo de diplomacia" con Corea del Norte, pero la condicionó a que "su objetivo final sea la desnuclearización", y lanzó una advertencia tras las recientes pruebas de misiles de Pionyang.



"Habrá una respuesta si eligen una escalada", alertó el presidente.



Esas declaraciones irritaron al régimen norcoreano, que las tildó de "provocación" y aseguró que demuestran la "profunda hostilidad" de Biden hacia Corea del Norte, en un mensaje emitido este sábado por el militar norcoreano Ri Pyong-chol.



Trump y Kim mantuvieron tres reuniones entre 2018 y 2019, pero no consiguieron hacer avances en materia de desnuclearización y el diálogo bilateral lleva más de un año suspendido, a pesar de los intentos del nuevo Gobierno de Biden de reanudarlo.



Cuando llegó al poder en enero, Biden encargó revisar la política estadounidense hacia Corea del Norte, y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca está a punto de completar su informe al respecto.



Por eso, el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, recibirá a finales de esta semana en Washington a sus homólogos de Japón y Corea del Sur, Shotaro Yachi y Suh Hooh, para conversar sobre la relación con Pionyang.