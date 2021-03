Biden promete vacunar a 200 millones de personas antes de sus 100 días de mando

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy que su nueva meta de inocular a 200 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 para sus 100 días en el cargo, duplicando su promesa original, al hablar en su primera conferencia de prensa, en la que también dijo que prevé ir por su reelección en 2024, entre otros temas.



"Hoy estoy fijando el segundo objetivo, y esto es, para mi centésimo día en el cargo haber aplicado 200 millones de dosis en los brazos de la gente", dijo Biden a los periodistas en su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo el 20 de enero.



Por otra parte, consultado sobre si buscará su reelección en las presidenciales de 2024, el mandatario, de 78 años, dijo que ese es su plan.



Esta semana fue muy comentado un video en el que se lo vio tropezar dos veces al subir la escalerilla del avión presidencial.



En otro tramo de la conferencia, Biden relativizó el jueves la afluencia de migrantes a la frontera de Estados Unidos con México, al asegurar que esto "sucede todos los años".



"Hay un aumento significativo del número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno -enero, febrero y marzo-", porque los migrantes "pueden viajar con menor probabilidad de morir en el camino debido al calor del desierto", dijo el presidente demócrata en su primera conferencia de prensa.



Los republicanos acusan a Biden de haber alentado a miles de inmigrantes indocumentados, incluidos muchos menores no acompañados, a ingresar a Estados Unidos, al relajar la política migratoria de su antecesor Donald Trump.



Pero Biden indicó que el aumento del flujo migratorio había comenzado antes de su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero. "No me disculparé por abolir políticas que violaron el derecho internacional y la dignidad humana", dijo.



En febrero, más de 100.000 migrantes indocumentados fueron detenidos en la frontera sur estadounidense, incluidos casi 9.500 menores no acompañados, y estas llegadas se aceleraron aún más en marzo.



En el plano internacional, Biden indicó que pese a que no tiene la intención de que las tropas estadounidenses se queden "mucho" tiempo en Afganistán, será "difícil" cumplir con el objetivo de retirarlas para el 1º de mayo.



"Va a ser difícil cumplir con la fecha del 1º de mayo por razones tácticas. Es difícil sacar a esas tropas", explicó, y agregó que una retirada debe hacerse de una forma "segura y ordenada". "Nos vamos a ir, la pregunta es cuándo", agregó.



Respecto de las pruebas con misiles que realizó Corea del Norte esta semana, el presidente estadounidense señaló que con esas pruebas violó una resolución de las Naciones Unidas, y advirtió que Estados Unidos dará una "respuesta acorde" si Corea del Norte decide una escalada en sus ensayos de misiles.



"Estamos consultando con nuestros socios y aliados, y habrá respuesta si eligen una escalada", dijo el mandatario.



Será una "respuesta acorde", agregó Biden, quien dijo estar "preparado para alguna forma de diplomacia" con Pyongyang, pero "tiene que estar condicionada a que su resultado sea la desnuclearización".



Por último, respecto de China, el mandatario señaló que no busca una "confrontación" con el gigante asiático, pero sí espera una competencia "muy alta".