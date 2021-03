Expulsan a los perros de Biden de la Casa Blanca tras un incidente

Los dos pastores alemanes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill, fueron llevados de regreso al domicilio familiar de los Biden en Wilmington, Delaware (a pocos kilómetros de Washington DC) por mostrar un comportamiento agresivo en la Casa Blanca.



El mandatario adoptó a Major en un refugio de animales en 2018 y siempre se mantuvo cerca de él. Por ello decidió llevarlo a la Casa Blanca, la residencia de Biden durante los próximos cuatro años, pero hubo un inconveniente: habría mordido a un miembro de seguridad y tomaron la decisión de llevar a Major (3) y a Champ (13) de vuelta a su hogar junto a sus cosas.



El más pequeño de los perros demostró un comportamiento arrebatado el último tiempo que incluyó saltos, ladridos y embestidas contra el personal contó la CN, a diferencia de su hermano que al ser mayor ya es más lento físicamente. Para evitar problemas mayores, decidieron separarlos del personal y evitar mayores problemas a futuro.

Fuente: CNN

Major y Champ

Los pastores alemanas se mudaron a la Casa Blanca pocos días después de la investidura de Joe Biden el pasado 20 de enero. "Estuve obsesionada con que nuestros perros se acomoden porque tenemos un perro viejo y tenemos un perro muy joven, le dijo Jill Biden a Kelly Clarkson el mes pasado durante una aparición en "The Kelly Clarkson Show".



Y agregó: "Tienen que tomar el ascensor, no están acostumbrados a eso, y tienen que salir al jardín sur con mucha gente mirándolos. Así que eso es lo que me obsesionó, lograr que se sientan cómodos y tranquilos". Major es muy interactivo y corría por toda la casa, pero tenía prohibido subirse a los sillones para no dañar el mobiliario.

Otras mascotas que pasaron por la Casa Blanca

En las últimas décadas muchas mascotas presidenciales pasaron por la Casa Blanca como Bo y Sunny, dos perros de raza agua portugués de Barack y Michelle Obama, y Barney el Scottish Terrier de George W. Bush. Pero no fueron solamente perros. Por allí también pasaron gatos, como Socks, el felino de la familia Clinton, y un mapache, que era fiel amigo del expresidente Calvin Coolidge en 1920.