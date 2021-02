El candidato de Correa se declaró ganador en las elecciones

El candidato presidencial del correismo, Andrés Arauz, se declaró hoy ganador en las elecciones en Ecuador ni bien se cerró la votación, afirmó que su "victoria fue contundente" y, aunque los sondeos de boca de urna pronosticaron un balotaje, dejó abierta la puerta a poder festejar un triunfo en primera vuelta esta noche.



"¡Ganamos! Triunfo contundente en todas las regiones de nuestro bello país. Nuestra victoria es de 2 a 1 frente al banquero. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano por esta fiesta democrática. Esperaremos los resultados oficiales para salir a festejar", tuiteó primero el joven economista, en referencia a su rival electoral, el empresario Guillermo Lasso.



Poco después, en un discurso desde su bunker de campaña, se mostró un poco más cauto, llamó a "esperar los resultados oficiales", aunque aclaró: "Tenemos confianza de que el margen del triunfo será mayor cuando se sepan los resultados oficiales.(...) La amplitud de la victoria es tal que nos permite encarar el futuro con absoluta garantía de lo que tenemos por delante."





Los primeros sondeos de boca de urna dieron ganador al economista Arauz con entre casi 35% y 36,2% frente a Lasso, quien obtendría entre cerca de 21% y 21,7%, según las encuestadoras locales Cedatos y Clima Social.



De confirmarse estos datos publicados por los canales de televisión Telesur y Ecuavisa, ninguno de los dos candidatos obtendría la mayoría absoluta de votos válidos ni el 40% de los sufragios, con una diferencia de 10% sobre la segunda fuerza, necesarios para alzarse con el triunfo en primera vuelta.



En medio de la alegría por los primeros resultados no oficiales, desde la campaña de Arauz aún no abandonan la esperanza de ganar en una primera vuelta.



"Creemos que hay que esperar los resultado oficiales. Los sondeos de boca de urna a menudo se quedan cortos por el voto oculto", explicó a Télam el excanciller del Gobierno de Rafael Correa y actual asesor de campaña, Guillaume Long, en referencia a la intención de voto que no suele aparecer en las encuestas.



En el mismo sentido, Arauz, en su discurso, explicó por qué creen que sus números podrían crecer aún más en el conteo oficial: "No podemos descartar el voto oculto y el subregistro del voto en blanco y nulo. Además, estos bocas de urna no consideran el voto en el exterior, donde nuestra victoria fue contundente."



Tras una jornada de largas colas para votar, en algunos centros algunas personas quedaron adentro esperando para sufragar. Por eso, Arauz pidió a sus más de 36.000 voluntarios desplegados en todo el país que no bajen la guardia.



"Manténganse firmes en las mesas y los centros de cómputo haciendo el control electoral respectivo hasta que termine el proceso. Estamos velando por que el voto de los ecuatorianos se refleje en los resultados oficiales y así sí salir a festejar a las calles en todo el país", aseguró.