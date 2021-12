Las razones para el optimismo en un año difícil, según Bill Gates

"El mundo se ha adaptado antes a las grandes perturbaciones, y lo volveremos a hacer. Mientras tanto, les deseo unas felices fiestas." Con estas sencillas palabras se despedía de sus lectores Bill Gates a modo de conclusión de la extensa carta publicada ayer en su blog personal y en la que repasa a conciencia los que considera temas más importantes de su vida y del mundo.

Por supuesto que el divorcio de Melinda Gates no podía estar ausente. Como se recordará el pasado 3 de mayo la pareja comunicó públicamente su intención de separarse tras 27 años de matrimonio y tres hijos: Phoebe Adele, de 18 años; Rory John, de 21, y Jennifer Katharine, de 25, distanciamiento que no les ha impedido seguir cooperando en la Fundación Gates, que ha donado 1.750 millones de dólares en investigación y suministros médicos contra el covid-19.

Este año hubo días enteros en los que la única interacción humana que tuve fue a través de una pantalla. El resultado ha sido el año más inusual y difícil de mi vida. Tuve periodos de tiempo sin ninguna interacción social cara a cara. Una vez que me vacuné, empecé a tener algunas pequeñas reuniones en persona, pero mi vida social sigue siendo mucho más digital que antes.

Ha sido una experiencia extraña y desorientadora. Mi mundo personal nunca se ha sentido más pequeño que en los últimos doce meses.

Al mismo tiempo, este año fue un recordatorio de que nuestro mundo está más conectado que nunca.

La colaboración ha sido una constante en mi trabajo este año.

Una de las cosas más emocionantes que ha ocurrido es la aprobación por parte de la OMS de la primera vacuna contra la malaria. La malaria mata a casi 650.000 personas cada año -más de la mitad de ellas niños menores de cinco años- y sigue siendo una de las principales causas de muerte en los países de bajos ingresos. Entre 2001 y 2015 financiamos el desarrollo clínico de la vacuna en su última fase y seguimos apoyando la investigación para optimizar su eficacia.

Este año también ha sido el comienzo de un nuevo capítulo en mi trabajo sobre el clima. He publicado mi libro "Cómo evitar un desastre climático" y he lanzado los programas Breakthrough Energy Catalyst y Fellows para apoyar la financiación, la producción y la compra de nuevas tecnologías de energía limpia.

Llevo mucho tiempo trabajando en cuestiones relacionadas con el clima y la energía, pero en los últimos doce meses este ámbito ha pasado a ser una parte más importante de mi atención.

Aunque creo que las cosas en las que he estado trabajando son, con diferencia, lo más interesante de mi año, sé que mucha gente tiene curiosidad por un tema más cercano: mi divorcio. Melinda y yo seguimos dirigiendo nuestra fundación juntos y hemos encontrado un buen nuevo ritmo de trabajo, pero no puedo negar que ha sido un año de gran tristeza personal para mí. Adaptarse al cambio nunca es fácil, sea cual sea. Me ha impresionado lo resistentes que han sido mis seres queridos -especialmente mis hijos- en esta época tan difícil.

2021 ha sido un año de grandes transiciones para mí, pero no ha cambiado la razón por la que amo el trabajo que hago. Ahora que está a punto de terminar, quería sentarme a escribir sobre cuatro cosas que tengo en mente de cara a 2022: los últimos avances hacia el fin de la pandemia del COVID-19, por qué la disminución de la confianza en las instituciones podría ser el mayor obstáculo que se interpone en nuestro camino, lo que la conversación sobre el clima puede enseñarnos sobre cómo progresar, y cómo la rápida digitalización provocada por la pandemia dará forma a nuestro futuro.

No hay duda de que la variante Ómicron es preocupante.

Es preocupante cada vez que surge una nueva variante preocupante, pero todavía tengo la esperanza de que, en algún momento del próximo año, el COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica en la mayoría de los lugares. Aunque actualmente es unas 10 veces más letal que la gripe, las vacunas y los antivirales podrían reducir esa cifra a la mitad o más.

También hemos aprendido mucho sobre las intervenciones no farmacéuticas (o NPI, por sus siglas en inglés) que servirán de base para la respuesta a la enfermedad en el futuro. Las NPI incluyen cosas como los mandatos de máscara, los procedimientos de cuarentena y las restricciones de viaje. Los dos últimos años nos han dado la oportunidad de ver la eficacia de diferentes estrategias contra una enfermedad respiratoria como el COVID. La próxima vez, el mundo estará preparado para desplegar herramientas baratas y fáciles como las máscaras mucho más rápido, y los gobiernos tendrán una mayor comprensión de cuándo y cómo desplegar estrategias más gravosas como los cierres.

Aunque detener una pandemia es algo que en última instancia corresponde a los sistemas y a los gobiernos, los dos últimos años nos han demostrado que los individuos pueden tener un impacto real. Hemos visto a personas increíbles de todo el mundo realizar una labor heroica para proteger a sus comunidades: desde profesores que se tomaron el tiempo de dejar el material de clase en la puerta de sus alumnos hasta trabajadores sanitarios que fueron casa por casa para asegurarse de que todo el mundo tuviera la oportunidad de vacunarse. Escribí otro artículo en el que se describen varios de estos héroes del continente africano. Puede leer sobre ellos aquí.

El área que considero más decepcionante es la desigualdad en la asignación de vacunas. Es algo sobre lo que he escrito extensamente y sobre lo que voy a seguir hablando cada vez que pueda, porque no tenía que ser así. El mundo ha hecho un trabajo extraordinario fabricando y distribuyendo miles de millones de dosis de vacunas, pero el hecho de que tan pocas personas de alto riesgo en los países de bajos ingresos las hayan recibido es inaceptable.

El otro ámbito en el que hay un enorme margen de mejora es en la búsqueda de formas de combatir la desinformación. Como he mencionado, pensaba que la demanda de vacunas sería mucho mayor de lo que ha sido en lugares como Estados Unidos. Está claro que la desinformación (incluidas las teorías conspirativas que desgraciadamente me involucran a mí) está teniendo un impacto sustancial en la disposición de la gente a vacunarse. Esto forma parte de una tendencia más amplia hacia la desconfianza en las instituciones, y es uno de los temas que más me preocupan de cara a 2022.

Últimamente mucha gente me pregunta si sigo siendo optimista sobre el futuro. Aunque la respuesta es sí, ser optimista no significa ignorar los problemas. Me preocupa profundamente un reto en particular.

La pandemia ha sido una enorme prueba de gobierno. Cuando la pandemia llegue finalmente a su fin, será un tributo al poder de la cooperación y la innovación mundiales.

Necesitamos que los gobiernos actúen si queremos avanzar en retos como evitar un desastre climático o prevenir la próxima pandemia. Pero la disminución de la confianza dificulta su eficacia. Si tu gente no confía en ti, no va a apoyar nuevas iniciativas importantes. Y cuando surge una crisis importante, es menos probable que sigan las directrices necesarias para capear el temporal.

Esta disminución de la confianza está ocurriendo en todo el mundo. El Índice de Confianza de Edelman de 2021 muestra descensos preocupantes en todo el mundo. En parte es comprensible: cada vez que se produce una crisis realmente grande, como una pandemia, la gente busca a alguien a quien culpar. Los gobiernos son un objetivo obvio.

Entonces, ¿de quién o qué es la culpa? Está claro que el aumento de la polarización es un factor importante. Esto es especialmente evidente aquí en Estados Unidos, aunque no estamos solos. Los estadounidenses están cada vez más divididos y más arraigados en sus creencias políticas. La brecha entre la izquierda y la derecha se está convirtiendo en un abismo cada vez más difícil de salvar.

La comunicación digital tiene profundos beneficios en términos de ayudar a la gente a colaborar, mantenerse en contacto y compartir cosas con los demás. Pero las redes sociales han desempeñado un papel enorme en la difusión de información errónea que hace que la gente desconfíe de sus gobiernos. Los contenidos de las redes sociales se han personalizado tanto que uno no ve la información objetiva si no se ajusta a su perfil.

Creo que los gobiernos deben regular para qué se pueden y no se pueden utilizar las redes sociales

No se puede calumniar a alguien o engañarle con su dinero prometiendo algo que no se cumple. Los programas de televisión de la red no pueden mostrar escenas de sexo explícito o utilizar cierto lenguaje profano antes de las 10 de la noche en caso de que haya niños mirando. Estas normas existen para proteger a la gente. Entonces, ¿por qué no podría nuestro gobierno crear nuevas normas para protegerlas de los daños más tangibles creados por los medios sociales? No sería fácil hacerlas cumplir, y necesitaríamos un debate público sobre dónde deberían estar exactamente los límites, pero es factible y realmente importante hacerlo. No debería permitirse que un vídeo que afirme falsamente que la vacuna COVID-19 provoca infertilidad se difunda ampliamente bajo el pretexto de ser una noticia.

A medida que la gente se polariza más en ambos lados del pasillo, los políticos se ven incentivados a adoptar posiciones cada vez más extremas. En el pasado, si no te gustaba el funcionamiento de una agencia gubernamental, te presentabas con una plataforma para arreglarla. Hoy en día, vemos que cada vez más personas son elegidas con la promesa de abandonar las instituciones y las normas sin más.

Cuando los líderes de tu gobierno son los que te dicen que no confíes en el gobierno, ¿a quién se supone que debes creer? Esto crea un efecto compuesto en el que la gente pierde la confianza en el gobierno, elige a políticos que comparten su desconfianza y luego se desilusiona aún más cuando sus líderes les dicen lo malas que son las instituciones que ahora dirigen.

Aquí es donde suelo exponer mis ideas para solucionar el problema. La verdad es que no tengo las respuestas. Pienso seguir buscando y leyendo las ideas de los demás, especialmente de los jóvenes. Tengo la esperanza de que las generaciones que han crecido en la red tengan nuevas ideas sobre cómo abordar un problema tan arraigado en Internet.

Este problema requiere algo más que la innovación para solucionarlo, aunque hay algunas medidas que podemos tomar (especialmente en torno a la gobernanza electrónica y la puesta a disposición del público de los datos) para lograr modestas mejoras. Las grandes ideas científicas se publican y prueban de muchas maneras. En el caso de las grandes ideas políticas, las vías no están tan claras. Los grupos de reflexión y los académicos pueden apuntar en la dirección correcta, pero al fin y al cabo -al menos en una democracia- me parece que hay que elegir a los líderes adecuados y darles el espacio necesario para probar nuevas ideas.

Hay una frase que nos gusta utilizar en la fundación: el progreso es posible, pero no inevitable. El cambio se produce porque grupos de personas se reúnen y deciden mejorar las cosas. Puede que no se produzca tan rápido como uno quiere o necesita. Pero si hay suficientes personas inteligentes, reflexivas y apasionadas que lo impulsan, el progreso acabará llegando.

Esto me lo recordaron en la reciente conferencia sobre el clima COP26 celebrada en Glasgow (Escocia). La conversación sobre el clima se señala a menudo como un área obstaculizada por el desacuerdo. En el pasado, se debatía mucho sobre si teníamos todas las herramientas necesarias para resolver este problema. Ahora, hay mucho más acuerdo en que tenemos parte de lo que necesitamos, pero no todo, y que tenemos que dar prioridad a cerrar esa brecha si queremos evitar un desastre climático.

Me sorprendió el entusiasmo y la intensa participación en Glasgow, especialmente en comparación con la última gran conferencia de la COP en 2015. Por todas partes se veían líderes de todo el mundo -incluidos muchos funcionarios y directores ejecutivos- deseosos de asumir compromisos reales.

También me ha entusiasmado ver que se presta tanta atención a la adaptación. Perderemos la lucha global contra la pobreza si no ayudamos a los más pobres del mundo a adaptarse al cambio climático, especialmente a los agricultores de subsistencia que dependen de los alimentos que cultivan para alimentar a sus familias y son los que más riesgo corren. Incluso si el mundo alcanza su objetivo de cero emisiones netas para 2050, seguiremos experimentando un calentamiento significativo. Esto creará enormes problemas para los habitantes de los países de renta baja y media, a menos que tomemos medidas ahora para ayudarles, como el desarrollo de nuevos cultivos más productivos y capaces de soportar los cambios climáticos.

En resumen, esta conferencia dejó claro que el mundo está comprometido y está progresando.

Nada de esto ha ocurrido por casualidad. Las mejoras conseguidas en los últimos años son un testimonio de los activistas, los funcionarios electos, los líderes empresariales, los filántropos y los ciudadanos comprometidos que luchan para que el cambio climático ocupe un lugar destacado en la agenda mundial. Aún nos queda mucho trabajo por hacer -incluso si se cumplen todos los compromisos asumidos en la COP, todavía no alcanzaremos nuestro objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados- y espero que el mundo se base en los progresos realizados en Glasgow. Pero soy optimista y creo que tenemos el impulso necesario para evitar un desastre climático.

Hemos asistido a la creación de nuevas innovaciones que, en mi opinión, solo representan la punta del iceberg de lo que está por venir en los próximos años.

La digitalización ha llegado para quedarse, pero las tecnologías que utilizamos seguirán mejorando con el tiempo. Sólo estamos al principio de cómo el software permitirá la innovación. Cuanto más utilicemos las herramientas digitales, más información recibiremos sobre cómo mejorarlas. Habrá que esperar al menos una década para comprender el alcance total del impacto de la pandemia en la digitalización, pero predigo que veremos grandes cambios en tres áreas.

El primero y quizás el más significativo es el trabajo de oficina. La pandemia ha revolucionado la forma en que las empresas conciben la productividad y la presencia en el lugar de trabajo.

Estoy muy entusiasmado con el potencial de experimentación. Las expectativas en torno a la productividad han cambiado. Veo muchas oportunidades para replantear las cosas y descubrir lo que funciona y lo que no.

También me interesa mucho cómo la tecnología puede crear más espontaneidad con el trabajo a distancia en el futuro.

Creo que pronto empezaremos a ver un cambio aún mayor. La gente no debería asumir que la calidad del software que permite tener experiencias virtuales seguirá siendo la misma. La aceleración de la innovación acaba de empezar.

El último ámbito en el que la digitalización ha llegado para quedarse es el de la atención sanitaria. La telesalud no es nueva, pero su popularidad durante la pandemia sí lo fue. En los últimos dos años, hemos visto que cada vez más personas optan por las citas virtuales en lugar de la atención en persona. Las tecnologías que facilitan estas citas ya están mejorando mucho, y espero que haya grandes mejoras con el tiempo.

Por increíble que parezca, sólo estamos empezando a ver cómo la digitalización va a cambiar nuestras vidas. Hay mucho potencial para que la tecnología cree más flexibilidad y opciones para las personas. Dudo en sugerir que algo de la pandemia de COVID-19 haya sido positivo. Pero cuando miremos atrás a este periodo, sospecho que la historia lo verá como una época de terrible devastación y pérdida que también provocó muchos cambios masivos para mejor.

Mi trabajo siempre ha estado impulsado por una idea sencilla: el mundo puede mejorar. Un gran revés como la pandemia hace más difícil creer que el progreso es posible. Sin embargo, sigo siendo optimista sobre nuestra capacidad para construir un mundo en el que todos tengan la oportunidad de vivir una vida sana y productiva.

El mundo se ha adaptado antes a las grandes perturbaciones, y lo volveremos a hacer. Mientras tanto, les deseo unas felices fiestas.

Bill Gates.