Juegos Olímpicos 2028: sólo las mujeres biológicas podrán competir a partir de la cita en Los Ángeles

El Comité Olímpico Internacional ( COI ) presentó este jueves su nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, la cual se basa en que sólo las mujeres biológicas podrán competir en ella. Esta nueva regla comenzará a regir a partir de los Juegos Olímpicos que se realizarán en la ciudad de Los Ángeles en 2028.

La elegibilidad para poder competir en la categoría femenina será determinada en primera instancia a través de una prueba que detecta el gen SRY, presente únicamente en los hombres biológicos, que tendrá que arrojar un resultado negativo.

La nueva política del Comité Olímpico excluye la participación de "mujeres transgénero" en las categorías femeninas en todas sus disciplinas, y se aplicará plenamente a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"El COI considera que la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino", indicó el comunicado del Comité Olímpico en su cuenta de X. La normativa fue aprobada este jueves durante la sesión del Comité Ejecutivo.

No obstante, esta nueva regla contemplará "raras excepciones" como atletas con diagnóstico de síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otras diferencias o trastornos del desarrollo sexual que no se beneficien de los efectos anabólicos o de mejora del rendimiento de la testosterona.

El Comité Olímpico Establece Que Solo Las Mujeres Biológicas Podrán Participar En Los Juegos Olímpicos

En cambio, las atletas transgénero con cromosomas XY y las personas con trastornos del desarrollo sexual sensibles a los andrógenos deberán participar en la categoría masculina. Para determinarlo, el COI implementará una prueba genética mediante saliva o sangre, considerada poco invasiva y que solo debe realizarse una vez.

La presidenta del organismo, Kirsty Coventry, aseguró que la medida se basa en evidencia científica y busca garantizar la equidad y la seguridad en el deporte femenino.

La decisión se produce tras varias polémicas recientes, entre ellas las que involucraron a las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yuting, que habían sido descalificadas del Mundial 2023 por la federación internacional de boxeo.

Según explicó el COI, la norma se aplicará en todas las disciplinas de sus competencias, incluidos los Juegos Olímpicos, aunque no alcanzará a programas deportivos recreativos o de base.