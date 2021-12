Billie Eilish tuvo covid-19 y "habría muerto" si no se hubiera vacunado

Una de las jóvenes cantantes más escuchadas del planeta, Billie Eilish, tiene cosas para decir y para que sus fans la tomen como ejemplo, en todo el mundo.

Es que la cantante estadounidense contó por televisión que se contagió de covid-19 en el mes de agosto, y confesó que "habría muerto" si no se hubiera vacunado.

La confesión fue realizada en una nota del popular programa The Howard Stern Show, la estrella del pop se abrió sobre su experiencia con el covid-19: "Fue malo. Quiero decir, no me morí, y no iba a morir, pero eso no quita lo horrible que fue. Fue terrible", dijo Eilish.

"Todavía tengo efectos secundarios. Estuve enferma durante casi dos meses".

Billie dijo que uno de esos efectos secundarios es una tos persistente, pero aseguró a sus fans que está "bien ahora" gracias a que se vacunó.

"Creo que si no me hubiera vacunado, me habría muerto, porque fue malo", explicó.

Además, señaló que "la vacuna es 'increíble' y que 'evitó' que su hermano Finneas, sus padres y sus amigos se contagiaran el nuevo coronavirus", aporta Rt.

The Howard Stern Show, Rt, Youtube.