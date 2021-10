Alemania en alerta por un fuerte rebrote de casos y hospitalizaciones por coronavirus

El Instituto Robert Koch (RKI), responsable del control y prevención de enfermedades en Alemania, reportó hoy un nuevo y considerable aumento de la incidencia de contagios de coronavirus, dato que disparó las alarmas de las autoridades sanitarias del país.



La incidencia acumulada en siete días escaló en 24 horas de 118 a 130,2 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, frente a 85,6 hace una semana, mientras paralelamente crece la preocupación de una saturación de los hospitales, mayoritariamente con pacientes no vacunados, según informó la agencia de noticias DPA.



El pasado martes se reportaron 914 hospitalizaciones por coronavirus y una tasa acumulada de ingresos en siete días de 3,07 por cada 100.000 habitantes.



La cifra de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos creció en 1.707 -21 en un día-, lo que corresponde a una ocupación del 7,7 % de camas disponibles en las unidades de terapia intensiva.



Las autoridades sanitarias verificaron 28.037 nuevos contagios en 24 horas y 126 muertos por o con covid-19 (frente a 16.077 y 67 hace una semana ), mientras los casos activos se sitúan en Alemania en unos 192.000, según datos del RKI actualizados esta madrugada.



En declaraciones a la red de medios Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), el presidente de la Sociedad Alemana de Hospitales (DKG), Gerald Gab, advirtió que, si se mantiene el ritmo de hospitalizaciones, en dos semanas habrá de nuevo tres mil pacientes en las salas UCI.



"Aunque los hospitales pueden gestionarlo, no será posible sin limitar el funcionamiento regular" y los médicos tendrá que volver a aplazar operaciones menos urgentes, advirtió.



En el momento más grave de la pandemia, los hospitales tuvieron que atender a más de 5.700 pacientes con Covid-19 en las unidades de cuidados intensivos. "Nos encontramos en una situación crítica de la pandemia", alertó.



El presidente del Consejo de la Asociación Médica Mundial, Frank Ulrich Montgomery, en tanto, advirtió sobre una inminente saturación de los hospitales con pacientes no vacunados.



"La enfermedad se extiende ahora entre los no vacunados, mientras los vacunados están protegidos con bastante seguridad de complicaciones graves", dijo en declaraciones al diario "Augsburger Allgemeine".



Agregó que hay que hacer todo lo posible por elevar la tasa de inmunización y subrayó que, "quien no se deje vacunar ahora a pesar de poder hacerlo, pone en riesgo su vida y la de sus conciudadanos".



Hasta el miércoles, el 69,3 % de la población de Alemania había sido vacunada, el 66,5 % con la pauta completa.



Desde el comienzo de la pandemia, el RKI contabilizó 4.534.452 infecciones confirmadas por Sars-CoV-2. El número total real es probablemente mucho mayor, ya que muchas infecciones no se llegan a identificar. El RKI estima asimismo que unos 4.247.000 se recuperaron de la enfermedad.