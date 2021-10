Coronavirus: la buena noticia que recibió Francia a pesar de la suba de casos

Francia atraviesa en las últimas semanas un "pequeño aumento de los casos por coronavirus", pero sin "impacto sanitario", afirmó este viernes el Ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, quien pidió a los ciudadanos mantener la alerta.



"Estamos en torno a los 5.000 casos diarios, pero no estamos percibiendo ninguna repercusión sanitaria, ya que no hay un aumento de las hospitalizaciones", aseguró Véran, a diferencia de lo que ocurrió el pasado otoño con la segunda ola de la covid-19, que provocó nuevas restricciones sanitarias en el país.



Las últimas cifras publicadas por las autoridades sanitarias muestran un ligero aumento en las infecciones en octubre, con una variación desde los 4.000 nuevos casos notificados en la primera semana, hasta los 6.000 en la semana actual.



Véran, neurólogo de profesión, explicó en declaraciones al canal televisivo BFM que este aumento de los contagios en Francia se debe al descenso de las temperaturas y al ambiente húmedo, lo que motiva la circulación de los virus respiratorios en esta época, y recordó que Europa está asistiendo a un "pequeño aumento" de esta enfermedad.



La situación es peor en el Reino Unido, que ayer jueves superó el nivel de los 50.000 nuevos casos diarios por primera vez en tres meses.



"Si queremos evitar que se produzcan situaciones como la del año pasado (...) tenemos que impulsar el refuerzo de la vacunación de las personas mayores y frágiles en nuestro país", recordó el titular de la sanidad francesa, que alabó la eficacia de la vacuna.



Se trata de una campaña de refuerzo para vacunar a colectivos de población en riesgo que supera ya los más de dos millones de inyecciones, con casi 100.000 terceras dosis diarias, algo más de lo que se registró en las semanas anteriores.



"Estamos por delante de nuestros vecinos, pero eso no es suficiente", añadió Véran, que señaló que se han vacunado más de la mitad de los mayores de 65 años que pueden hacerlo.



En Francia, 50,9 millones de personas han recibido al menos una inyección de la vacuna, es decir, el 75 % por de población total, si bien 49,7 millones tienen ya la pauta completa, o sea, el 73 % del país.



La pandemia ha causado 7,1 millones de contagios y 117.411 muertos en Francia, según las últimas cifras oficiales.