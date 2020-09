Florida reabre su economía, aunque Miami mantiene toque de queda

Con casi 3.000 casos diarios de coronavirus en las últimas jornadas, el estado de Florida, en Estados Unidos, inició la reapertura de su economía con algunas excepciones, ya que el gobernador Ron DeSantis levantó este viernes todas las restricciones de capacidad a los comercios en aras de mejorar la economía.

Sin embargo, el condado de Miami-Dade, el más poblado del estado, mantiene el toque de queda nocturno aunque suspendió las multas por infracciones de algunas medidas restrictivas, como el uso de mascarillas en espacios cerrados.

Durante una conferencia de prensa en un restaurante de St. Petersburg, una ciudad de la costa oeste de Florida, DeSantis anunció que los negocios ahora pueden reabrir a plena capacidad, y manifestó que no habrá marcha atrás con la nueva medida. Sin embargo, los gobiernos locales aún pueden imponer restricciones para sus condados y municipios, aunque no se les permite limitar los restaurantes a menos del 50 % de su aforo, de no ser que se pueda justificar la decisión.

Otros 2.847 casos se sumaron este viernes a la cuenta acumulada desde el 1 de marzo, que llega ya a 695.887, según el Departamento de Salud de Florida. Las muertes de residentes en el estado se incrementaron en 120 y la cuenta total, con 168 no residentes fallecidos desde el 1 de marzo, se puso en 14.083 muertes por covid-19 en Florida.

En el condado de Miami-Dade, por su parte, los restaurantes funcionan actualmente con un máximo del 50 % de su capacidad, informó la agencia de noticias Efe. A su vez, las autoridades locales suspendieron las citaciones civiles que se habían impuesto por violar el uso obligatorio de tapabocas en los negocios.

Por su parte, la universidad Miami Dade College reabrirá el próximo lunes sus aulas en ocho campus a decenas de miles de estudiantes, con un modelo híbrido que combinará clases presenciales con otras por internet.

En Florida, el tercer estado con más casos de Estados Unidos, la pandemia tuvo al comienzo una prevalencia moderada en comparación con estados como Nueva York, pero a mediados de junio, un par de semanas después del inicio de una nueva fase de la reapertura, comenzó un repunte. En julio se llegó al máximo con más de 15.000 casos nuevos y casi 300 muertes en un día, sobre todo en el sureste del estado, y a finales de ese mes las cifras comenzaron a bajar rápida y firmemente, pero en septiembre parecen haberse estacionado, con una tasa de positivos que ronda el 5 %.

Según datos estadísticos, los casos confirmados se duplican en Florida cada 178,5 días. Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 6.974.441 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 202.728 fallecidos por la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.