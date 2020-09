Bill Gates tiene muchas dudas sobre el sistema de pruebas de covid-19 en EE.UU.

Bill Gates criticó el sistema de pruebas de coronavirus en Estados Unidos. Consideró que es una vergüenza que no se puedan obtener resultados 24 horas después de realizar las pruebas.

"Incluso a día de hoy, la gente no obtiene los resultados en 24 horas. Es escandaloso que todavía estemos así", subrayó.



En su opinión, EE.UU. debería reconocer que no ha hecho un buen trabajo para luchar contra la pandemia.



"Creo que necesitamos reconocer el hecho de que no hemos hecho un buen trabajo. Parte de las reticencias a solucionar el sistema de tests, creo, que ahora son que nadie quiere admitir que es todavía escandaloso", dijo.



"EE.UU. tiene más aparatos, más capacidad que ningún otro país, de largo -subrayó-. Y, en parte, el sistema de reembolso está creando un incentivo perverso".



Gates, copresidente de la fundación que lleva su nombre y el de su esposa, Melinda, ha estado muy involucrado en la carrera para conseguir una vacuna frente a la COVID-19. De hecho su fundación respalda a la compañía alemana CureVac que está trabajando en una de las vacunas.



El filántropo señaló que espera que la vacuna para la covid-19 sea aprobada a comienzos de 2021: "entonces hacia el próximo verano EE.UU. comenzará a volver a la normalidad y hacia finales de año nuestras actividades serán normales, si también ayudamos a otros países".



"En el mejor caso el final de la epidemia será probablemente 2022 -agregó-. Pero durante 2021, deberíamos ser capaces de reducir los números si tomamos un enfoque global. Por lo que, sabe, gracias a Dios que la tecnología para la vacuna estaba ahí, que la financiación vino y que las compañías pusieron a su mejor gente. Por eso soy optimista de que la pandemia no durará indefinidamente".