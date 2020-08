Alemania vuelve a estar por debajo de los 1.000 casos diarios

Las autoridades de salud pública alemanas registraron 555 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, un número bastante inferior al umbral de los 1.000 infectados que se contaban en los últimos días, comunicó hoy el Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas.



El número de nuevas infecciones representa solo la mitad en comparación con los valores obtenidos en días anteriores.



Una razón de ello puede ser que no todas las autoridades sanitarias transmiten sus datos los fines de semana, informó la agencia de noticias alemana DPA.



El sábado se registraron 1.122 casos de coronavirus en 24 horas, una cifra similar a las del viernes y jueves pasados, que superaron el umbral del millar por primera vez desde desde el inicio de la desescalada en el país en mayo.



Alemania alcanzó el pico de la curva de contagios en abril, cuando registraba datos diarios de más de 6.000 positivos, y emprendió la reapertura en mayo.



Desde el estallido de la pandemia, el país contabiliza 215.891 contagios, 9.196 muertes y 196.800 recuperados, según el RKI.



La cifra de reproducción, o valor R, que refleja el curso de la infección en un lapso de diez días, era de 1,32, es decir que cada infectado contagia aproximadamente a más de una persona, añadió el instituto.



Desde julio, el país ha sufrido una serie de rebrotes asociados a trabajadores de mataderos y del campo pero también a la reactivación de la vida social.



En este contexto, la asociación de médicos de Alemania, Marburger Bund, aseguró esta semana que el país ya está sufriendo una "segunda ola" de coronavirus, aunque aseguró que el sistema sanitario está preparado.



En tanto, en medio del verano y con una segunda ola de infecciones en muchos países europeos, el Gobierno de la canciller Angela Merkel reforzó las medidas preventivas.



Entre las más recientes, obliga desde el sábado a presentar resultados negativos de test de Covid-19 o a hacérselos in situ a todas las personas que pretendan entrar en Alemania desde zonas consideradas de alto riesgo por el aumento de los contagios, entre las que cuenta a Cataluña, Aragón y Navarra, en España.



Ayer, cientos de personas salieron a las calles de Stuttgart en contra de las restricciones, similar a lo sucedido el fin de semana pasado cuando unas 20.000 se manifestaron en Berlín por el mismo motivo.



Tras haber finalizado las vacaciones de verano, Alemania se enfrentará mañana al reinicio de clases en las escuelas de Berlín, Brandeburgo y Schleswig-Holstein, y las discusiones sobre si se debe usar tapabocas o no continúa siendo tema de discusión entre los distintos estados federados.



La ministra de Educación, Anja Karliczek, pidió que "se usen tapabocas en la escuela si no se pueden observar las reglas de distancia física", según declaraciones publicadas hoy por el dominical Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, recogidas por la agencia alemana.



La política conservadora agregó que en particular fueron los alumnos más desfavorecidos quienes sufrieron especialmente por el cierre de escuelas.



"Con los formatos de aprendizaje digital aún no llegamos a ellos lo suficiente", detalló Karliczek.



En tanto, el presidente de la Comisión de Educación del Bundestag, Ernst Dieter Rossmann, describió que el regreso a la escuela será una "prueba de fuerza para el federalismo en la educación", y exigió a los estados federados "más claridad y coordinación más allá del concepto de higiene".