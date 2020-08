Algunos estados de Brasil ya organizan el regreso a las aulas

Mientras Brasil se acerca a los 3,85 millones de infectados y mantiene un promedio de más de 37.000 casos diarios, ya hay cinco estados que están planeando la reapertura de las escuelas públicas con clases presenciales.



Pará, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina y San Pablo son los cinco estados en los que se espera retomar las clases presenciales en las escuelas públicas entre principios de septiembre y la primera quincena de octubre, informó el portal de noticias de Globo, G1.



Algunos estados implementarán un sistema híbrido con algunas clases presenciales y otras virtuales, mientras otros avanzarán hacia una reapertura educativa de forma gradual.



No está claro aún, sin embargo, qué sucederá con las escuelas privadas en esos distritos y en algunos municipios muy afectados.



Por otra parte, el estado de Amazonas fue el único que regresó a la escuela el 10 de agosto, pese a los pedidos de los maestros al Gobierno de suspenderlas debido al aumento de casos de Covid-19.



Este estado fue uno de los que sufrió un colapso sanitario y mortuario por la pandemia.



En tanto, en los 20 estados restantes del país y el Distrito Federal, no hay una fecha fija para la reanudación de las clases de la educación pública.



Desde marzo, las clases presenciales se suspendieron en las escuelas, centros educativos y universidades de todo el país debido a la pandemia.



A principios de julio, el Ministerio de Educación dio a conocer un documento con pautas para el regreso a las clases presenciales, pero sin estipular una fecha.



Brasil, el segundo país con mayor cantidad de infecciones y muertes, alcanzó hoy un total de 3.847.163 de casos y los 120.507 fallecimientos por coronavirus, según datos de los departamentos de salud estatales recogidos por una encuesta del consorcio de vehículos de prensa.



El último balance oficial indicó anoche que 38.302 dieron positivo en las últimas 24 horas, lo que indica un promedio móvil de 37.752 casos diarios esta semana, informó el medio local Globo.



Además, se registraron 904 muertes en las últimas 24 horas, lo que llevó el promedio de nuevos decesos en Brasil en los últimos siete días a 889.



En este contexto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció ayer que el Gobierno trabajará para extender la ayuda de emergencia por el coronavirus hasta final de año, pero con un valor menor al actual: de los 600 reales (más de 8.200 pesos argentinos) a poco más de 200 reales (más de 2.700 pesos argentinos).



La bautizada Ayuda de Emergencia fue creada en abril a iniciativa del Congreso y estaba prevista para los tres primeros meses de la pandemia para cubrir parte de las necesidades de trabajadores informales, autónomos, micro empresarios, desempleados y de aquellos que hasta el momento se beneficiaban de Bolsa Familia, uno de los programas sociales emblemas de los gobiernos petistas previos a Bolsonaro.