El sector automotriz puso el foco en la competitividad y la innovación para sortear la crisis

Con la crisis productiva de trasfondo y reclamos por la invasión de productos de China, el sector automotriz realiza una nueva edición de Automechanika Buenos Aires en La Rural con una fuerte presencia de referentes del sector y más de 700 marcas de 30 países.

Durante el acto de apertura, los referentes del sector plantearon la necesidad de redefinir el rumbo frente a los cambios tecnológicos y de mejorar la competitividad . El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini , fue quien puso el eje en uno de los principales desafíos del sector que es la competencia global.

“La cadena automotriz es un sector que compite en el mundo y debemos ponerla en valor”, sostuvo, y advirtió sobre un escenario de creciente presión internacional. “Estamos viviendo un momento de cambios muy profundos en precio y calidad, pero también debemos tomar medidas para frenar la competencia desleal. Esta es una alerta que se está encendiendo en todo el mundo”, señaló.

En ese marco, Rapallini remarcó una perspectiva de continuidad para el sector: “El sector automotriz es completamente viable, creo en la industria y vamos a trabajar para que crezca y se desarrolle”. Sus palabras sintetizaron el clima general del evento: preocupación por el contexto, pero con una mirada puesta en el potencial de crecimiento.

Por si parte, desde la cadena autopartista, el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes ( AFAC ), Juan César Cozzuol, destacó el carácter estratégico de la actividad. “La industria automotriz no solo es un impulsor fundamental de la economía, sino que tiene un papel clave en la innovación, el transporte y la seguridad”, afirmó e hizo especial hincapié en la necesidad de construir consensos sectoriales.

“Creemos imprescindible generar espacios que permitan el análisis y la discusión para establecer las condiciones estructurales necesarias para el desarrollo sostenible de la actividad”, planteó. En esa línea, apuntó a medidas concretas: “Un relanzamiento y actualización del Acuerdo Automotriz Bilateral con Brasil y una política sectorial focalizada en nuevas tecnologías resultan esenciales para la nueva etapa de desarrollo”.

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Cooperación con Brasil

En este sentido, se habló en la exposición sobre la renovación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) que vence el 30 de junio de 2029, y que rige para el comercio automotor entre Argentina y Brasil dentro del Mercosur.

Los participantes del panel, Igor Calvet, Presidente de Anfavea; su par argentino por Adefa, Rodrigo Pérez Graziano; Cláudio Sahad, presidente de Sindipeças (la cámara que nuclea a los autopartistas brasileños), y Juan Cantarella, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), llamaron a "trabajar urgentemente en acordar los términos para la renovación del ACE14".

“La relación entre Brasil y Argentina es indispensable. No concibo la idea de elegir caminos diferentes. Solo hay un camino, que es caminar juntos, y sostener la complementariedad productiva que hemos construido por los últimos treinta años. Lo que nos preocupa es la incertidumbre. No sabemos cómo se dará mañana la relación, si los acuerdos como el ACE14 no los llegamos a tener cómo están hoy”, dijo como primera intervención Igor Calvet.

Su par argentino, Rodrigo Pérez Graziano, agregó que “2029 es ya, ahora. Cuando analizamos nuestras inversiones a futuro y nuestros programas de industrialización, lo hacemos mirando esa fecha. Lo que va a ocurrir a partir de julio del 2029, es absolutamente importante para nosotros”.

Sin embargo, aunque faltan 30 meses para esa fecha, los cuatro panelistas coincidieron en una urgencia por acordar la renovación del acuerdo entre Argentina y Brasil, por el impacto que en los últimos dos años ha tenido en la industria del automóvil la llegada de China como un nuevo jugador de relevancia que cambió el escenario.

“Los chinos son una realidad, punto. Nosotros tenemos que saber cómo arreglarnos con los chinos. Solo en marzo entraron once nuevas marcas chinas en Brasil. Y eso es algo muy difícil para nosotros que hemos invertido en Brasil por décadas, durante cien años en algunos casos. Hoy día yo tengo una pelea muy grande con el gobierno brasileño para ecualizar las condiciones de la industria instalada en Brasil con aquellos que simplemente quieren usar el mercado brasileño. Y pienso que la misma cosa en Argentina”, dijo Calvet.

La mirada sobre el contexto también fue compartida por el presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán, quien destacó el valor del encuentro en un escenario desafiante. “Cuando el contexto desafía, juntarnos tiene todavía más sentido: compartir ideas, ver qué están haciendo otros y abrir conversaciones. Eso es lo que mantiene a la industria en movimiento”, sostuvo.

Gorbarán subrayó además la necesidad de pensar el futuro en clave de sustentabilidad e innovación. “Los invitamos a seguir construyendo una industria con mirada sustentable y con la innovación como eje, que fortalezca su aporte en la creación de empleo y en la generación de divisas”, agregó.

Desde la organización global, el Brand Manager de Automechanika en Messe Frankfurt, Michael Johannes, puso el foco en los cambios estructurales que atraviesa la industria a nivel internacional. “La industria automotriz está entrando en un nuevo orden, una transformación signada por la digitalización, la conectividad y la electrificación”, explicó.

En ese sentido, destacó el rol de la exposición como espacio de articulación: “El networking y la generación de contactos son aspectos clave. Automechanika permite conectar el ámbito local con el internacional, en una red presente en 16 países”.