Video: Mirá esta ingeniosa 'silla que flota' y desafía la gravedad

View this post on Instagram

I made an anti-gravity u201ctensegrityu201d chair! Iu2019m working on a video so stay tuned. . . . #austin #austintx #tensegrity #floating #pirate #sailing #boat #amircreator #woodworking #furniture #furnituredesign #wood #design #woodworker #interiordesign #diy #art #woodshop #woodcraft #carpentry #handcrafted #maker #wooddesign #home #architecture #interior #carpenter #craftsman #decor #wooden