Taylor Swift dona u$s30.600 a una chica que no podía pagar su universidad

Vitoria Mario, una portuguesa de 18 años que emigró a Reino Unido en 2016, recibió un regalo de ensueño totalmente inesperado de quien menos lo esperaba: la cantante estadounidense Taylor Swift, que le donó 30.600 dólares, suma que necesitaba para completar el pago de sus estudios en una universidad británica.

En su página GoFundMe, plataforma de micromecenazgo que permite recaudar dinero en línea con distintos fines, Mario se describía como "una chica negra con un sueño" y explicaba que, pese a que le ofrecieron un plaza en Warwick para estudiar matemáticas, no podía permitirse el lujo de hacerlo.

"Las barreras socioeconómicas de no ser elegible para préstamos/subvenciones de mantenimiento no se deben únicamente a no tener el estado de 'Hogar', sino también a que mi familia tiene bajos ingresos y no puede ayudarme a financiarme durante la universidad" rezaba parte de su mensaje. Victoria agregaba que, aunque llegó a Reino Unido en 2016 sin saber hablar inglés, ha obtenido unos resultados impresionantes en los exámenes.

Para cumplir su sueño, la portuguesa necesitaba recaudar unos 40.000 libras esterlinas (más de 52.000 dólares), y cuando ya estaba cerca de alcanzar la mitad de la suma, Taylor Swift le dejó un comentario en el que le anunciaba la donación de 30.600 dólares, cantidad que le permitía completar la suma.

"Vitoria, me encontré con tu historia en línea y estoy muy inspirada por tu impulso y dedicación para convertir tus sueños en realidad. Quiero regalarte el resto de la cantidad que necesitas. ¡Buena suerte con todo lo que haces! Con amor, Taylor".

La sorprendida joven dijo que gastaría el dinero en alojamiento, equipo para los estudios, que incluye una computadora portátil y libros, así como gastos cotidianos, como facturas y alimentos.