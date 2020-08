Martín Lousteau: “Hay que buscar a los que acompañan cuando el peronismo abusa del poder"

Martín Lousteau busca ampliar Juntos por el Cambio a falta de un año para las elecciones legislativas. El senador radical busca gente que los acompañen cuando el peronismo abusa del poder.

En un encuentro virtual con intendentes, dirigentes y militantes radicales de la cuarta sección electoral bonaerense, Lousteau manifestó: "Estamos viviendo una situación compleja y tanto el gobierno nacional y en particular el de la provincia, no está dando bien con el diagnóstico y por eso es el momento para ampliar el espacio e ir a buscar a esa franja de ciudadanos que cuando el peronismo abusa del poder nos acompaña y cuándo nosotros no los expresamos, votan al peronismo".

LA CUARTA CON MARTÍN LOUSTEAU



Con 400 participantes, la cuarta sección electoral se reunió con @GugaLusto para charlar e intercambiar opiniones sobre la situación actual y el futuro del Radicalismo#SeguimosConstruyendo uD83DuDCAAuD83CuDFFBuD83CuDDF5uD83CuDDF1 pic.twitter.com/uGPQk8f6s7 — Evolución Radical Cuarta Sección (@EvolucionCuarta) August 1, 2020

Y agregó: "Debemos ampliar desde nuestra propia identidad y saber a quién representamos".

Por último, aclaró: "Puede ser que la superestructura se haya vuelto conformista, pero la base sigue teniendo la vocación de transformar y esa vocación está en la vocación de administrar con cierto conocimiento y en un espacio colectivo que muestran muchos intendentes radicales. El radicalismo es el único partido que tiene una estructura territorial y universitaria".