El fundador de Telegram señala 7 preocupaciones si tenés un iPhone

El fundador de Telegram, Pável Dúrov, enumeró este martes siete razones por las que la regla que obliga a todos los desarrolladores a pagarle a Apple el 30 % de sus ingresos "debe preocupar a cada propietario de iPhone". De momento, los autores tienen que pagarle esa comisión para que sus aplicaciones aparezcan en App Store, la tienda de la compañía de Cupertino.

El también fundador de VK, la red social más popular en Rusia, opinó que, debido a la política de Apple, los usuarios:

1. pagan más

Dúrov destacó que la regla aumenta el precio de cada aplicación en App Store, ya que se añade a la suma que pagamos a los desarrolladores. "A pesar de que al comprar un teléfono Apple ya se les ha cobrado a ustedes unos cientos de dólares más que su costo, encima pagan un impuesto adicional por cada aplicación", escribió en su cuenta en Telegram.

2. no ven todo el contenido

Afirmó que Apple censura en App Store las aplicaciones, que la compañía necesita "controlar totalmente" para recibir la comisión del 30 %. Al mismo tiempo, prohíbe a los autores de los programas revelar que algún contenido haya sido ocultado.

3. ponen en peligro su privacidad

Dúrov subrayó que cada usuario necesita crear una cuenta personal de Apple, donde se pueden vigilar todas las aplicaciones que allí descarga. Aseguró que la empresa lo hace para promover el pago del 30 %, lo que lleva a una situación en la que "ustedes pagan con su información personal por su codicia".

4. reciben las actualizaciones con retraso

Señaló que los moderadores de Apple "aplazan a menudo la aprobación de actualizaciones, sin razones aparentes".

5. tienen menos aplicaciones

Explicó que la comisión que recibe Apple se agrega a otros gastos y a veces convierte algunos proyectos en "inviables".

6. ven más publicidad

Varios desarrolladores recurren al uso de publicidad para cubrir una parte de sus gastos, afirmó.

7. toleran el deterioro de la calidad

Señaló que este 30 % de los gastos podría destinarse al trabajo para mejorar el funcionamiento de las aplicaciones, pero ahora se encuentra en las cuentas de Apple.

"Todo esto suena flagrantemente a que este tributo del 30 % no puede, aparentemente, existir mucho tiempo. Pero la situación ha persistido ya durante aproximadamente 10 años", concluyó.

Mitos que engañan a los usuarios

En ese contexto, Dúrov disipó siete mitos sobre App Store que el gigante tecnológico usa para justificar dicha comisión. De acuerdo con su artículo, publicado en el portal Telegraph, uno de esos mitos consiste en que la comisión permite a Apple mantener su tienda. "En realidad, Apple gasta en el soporte de App Store solo una pequeña parte de lo que les quita a los desarrolladores de aplicaciones", escribió, y añadió que la compañía recibe "miles de millones de dólares" mientras que en alojamiento ['hosting', en inglés] y moderación gasta "no miles de millones, sino decenas de millones de dólares".

Asimismo, refutó que la compañía gaste el dinero recibido para mejorar sus dispositivos, señalando que tiene 200.000 millones de dólares y "ya desde años no sabe qué hacer con ellos".

Dúrov también se mostró escéptico respecto a las declaraciones de que cada persona puede crear su propio sistema operativo para competir con Apple, al explicar que resulta difícil encontrar para ello desarrolladores de aplicaciones. En su opinión, se trata de "un círculo vicioso": los desarrolladores no crean aplicaciones para una nueva plataforma porque no tienen la cantidad suficiente de usuarios, mientras que los clientes potenciales no eligen el nuevo sistema porque este no puede ofrecerles las aplicaciones. En ese contexto, reiteró que si no fuera por Apple, cualquier otra compañía también "resolvería la necesidad de mercado de un sistema operativo móvil funcional".

En cuanto al mito de que un autor cualquiera puede crear aplicaciones para Android aun si no le gusta trabajar con Apple, el fundador de Telegram indicó que los desarrolladores "no tienen elección entre iOS y Android", y si quieren "lanzar un servicio socialmente importante, tendrán que crear aplicaciones para ambas plataformas".

Además, Dúrov comentó las afirmaciones de que se puede comparar la comisión que cobra App Store con las comisiones de otras plataformas, como Google Play, y escribió que las comparaciones de este tipo son "inapropiadas". Hizo hincapié en que Google Play no tiene un monopolio respecto a las aplicaciones para Android, mientras que otros servicios no tienen tal número de usuarios y aplicaciones, entre otras características incomparables entre ambas tiendas.

Por último, descartó que una investigación en torno a las acciones de Apple represente una amenaza para el libre mercado y los principios de competencia, porque la propia compañía "usa los recursos de reguladores para criminalizar el 'jailbreak'" (suprimir limitaciones impuestas por Apple en el sistema operativo).

RT