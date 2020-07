Nueva York tuvo su primer día sin muertos por el virus desde el inicio de la pandemia

La ciudad de Nueva York, que fue epicentro de la epidemia de coronavirus en Estados Unidos, ha registrado su primer día sin muertos a causa del coronavirus desde que estalló la crisis sanitaria el pasado mes de marzo en el país.



Datos del Departamento de Sanidad de Nueva York indican que nadie ha fallecido en la ciudad a causa de la pandemia en el último día. En total se han constatado en la localidad 215.924 casos y 18.670 decesos a causa de la enfermedad provocada por el virus. La ciudad alcanzó su pico de contagios el pasado 7 de abril, cuando murieron 597 personas.



"Los neoyorquinos han sido los héroes de esta historia, han ido más allá para mantenerse a salvo", dijo la portavoz del Ayuntamiento neoyorquino, Avery Cohen, en un comunicado recogido por el diario 'The Hill'.



Por su parte, las autoridades del estado de Nueva York han registrado cinco fallecidos en las últimas 24 horas, si bien no han especificado dónde se han producido. El sábado, otras 341 personas dieron positivo por COVID-19 en la ciudad, lo que supone una tasa del 1,3 por ciento.



"En ausencia de un liderazgo a nivel nacional, nuestra ciudad ha dado un paso adelante para mostrar lo que significa reabrir de manera segura", ha aseverado Cohen, que ha destacado que, "con los casos en aumento en todo el país, sabemos que todavía no podemos bajar la guardia y continuaremos haciendo todo lo posible para combatir el virus juntos".



Washington también ha registrado una disminución de las muertes por coronavirus este mes. Sin embargo, a medida que estas regiones se estabilizan y constatan una disminución de los casos otros estados del sur y el oeste del país están sufriendo un fuerte aumento de los contagios.



Florida, récord de casos por día

El estado de Florida ha registrado este domingo el mayor récord diario de casos de todo el país desde que comenzó la pandemia. Con más de 15.000 nuevos infectados, el estado ha superado a los 12.274 casos registrados en un solo día en el estado de Nueva York el pasado 4 de abril, cuando constituía la zona más afectada por el virus del país.



Las autoridades han señalado que los datos muestran tanto un aumento del número de test, como de la transmisión del virus, que ha provocado el colapso de algunos hospitales y ha provocado la escasez de antivirales.



Los nuevos casos en Florida --que tiene previsto acoger en agosto la Convención Nacional Republicana-- han sido detectados después de que las autoridades reabrieran el parque temático de Disney a los turistas.



Sin embargo, el gobernador, Ron DeSantis, ha ordenado la reapertura de los colegios el próximo mes de agosto. "Si podemos ir al Home Depot, si podemos ir al Walmart, podemos ir a clase", ha subrayado.



A nivel nacional la pandemia ha dejado 3,3 millones de contagios y 135.205 muertos desde su inicio. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, seguido por Brasil, con 1,8 millones de casos y 72.100 decesos, e India, con 878.254 infectados y 23.174 fallecidos.

Dpa