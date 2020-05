Francisco pidió "terminar con la pandemia de la pobreza"

El papa Francisco convocó a "terminar con la pandemia de la pobreza" y aseguró que de la crisis generada por el coronavirus "se sale mejor o peor, no se sale igual".



"Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, y cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto", aseveró el pontífice en un videomensaje publicado por el Vaticano en ocasión de la fiesta del Pentecostés que se celebra este domingo en la tradición católica.

De las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la #pandemia, se sale o mejores o peores. No se sale iguales. Y es por eso que hoy nos abrimos al Espíritu Santo, para que sea Él quien nos cambie el corazón y nos ayude a salir mejores. — Papa Francisco (@Pontifex_es) May 31, 2020



En el marco del mensaje grabado para Charis, el servicio para la Renovación Carismática Católica, Francisco añadió: "Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa".

Espíritu Santo, memoria de Dios, reaviva en nosotros el recuerdo del don recibido. Líbranos de la parálisis del egoísmo y enciende en nosotros el deseo de servir, de hacer el bien. #Pentecostés — Papa Francisco (@Pontifex_es) May 31, 2020



"Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, con la pandemia de la pobreza en el país de cada uno de nosotros, en la ciudad en donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano", advirtió el Papa.

¡Ven, Espíritu Santo! Tú que eres armonía, haznos constructores de unidad; Tú que siempre te das, concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos, para llegar a ser una sola familia. Amén. #Pentecostés — Papa Francisco (@Pontifex_es) May 31, 2020





