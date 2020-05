La enfermedad de Kawasaki es una respuesta de los niños al coronavirus

Los niños también se enferman de coronavirus pero pueden responder con el "síndrome inflamatorio multisistémico", similar a la enfermedad de Kawasaki, aseguró hoy la argentina Marta Cohen, investigadora y patóloga pediátrica del Hospital Infantil de Sheffield, al norte de Inglaterra.



La mayoría de los niños son asintomáticos o presentan síntomas leves de la infección por coronavirus, pero recientemente la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Reino Unido emitió una alerta a los hospitales tras detectar unos 100 casos con este síndrome.



Cohen es una de las investigadoras que hoy trabaja para determinar la relación entre Covid-19 y la enfermedad de Kawasaki. "Los niños también se enferman de coronavirus, pero responden de otra manera y lo hacen con el síndrome inflamatorio multisistémico", dijo Cohen.



Nacida en Trenque Lauquen, Cohen está radicada en el Reino Unido desde hace 17 años y es profesora titular honoraria de la Universidad de Sheffield y directora del Departamento Clínico de Farmacia, Diagnóstico y Genética del Hospital.



"Lo que sabemos ahora es que, por lo general, los niños se presentan con dolor abdominal y no necesariamente tienen tos o temperatura, entran en un cuadro de confusión, que a veces se salvan y a veces no", señaló Cohen.



Además, explicó que en general "son niños sanos" y, según su hipótesis, "mueren o son afectados como consecuencia de su propia inmunidad. Desarrollan una híper respuesta que se la conoce como Tormenta de citoquinas".



"Hay varios casos identificados de chicos sanos que han muerto por esta enfermedad relacionada con el coronavirus y es muy probable que hayan ocurrido más muertes, pero sin saber el motivo", reveló la investigadora.



En ese sentido, el Instituto Real de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido confirmó que entre 75 y 100 niños fueron identificados con esa afección, mientras que varios hospitales informaron fallecimientos de pacientes sanos como consecuencia de este síndrome que describió el médico japonés Tomisaku Kawasaki en la década de 1960.



En un artículo publicado a principio de mayo en la revista The Lancet, especialistas británicos alertaron sobre la aparición de casos en Estados Unidos y Francia, mientras que señalaron que en el Reino Unido durante un período de 10 días a mediados de abril de 2020, observaron "un grupo sin precedentes de ocho niños con shock hiperinflamatorio, que muestran características similares a la enfermedad de Kawasaki", de los cuales uno falleció y el resto se recuperó.



El mes pasado, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, anunció que los expertos están investigando el nuevo síndrome en niños "con gran urgencia", a pesar de que todavía se trata de una enfermedad "rara".



Cohen contó que en su hospital hubo un caso que se transfirió a la ciudad de Leeds, pero una de las médicas que lo trató, le comentó que "fue terrible lo rápido que el paciente entró en shock. Es realmente una situación muy estresante para los médicos tratantes porque los niños se descompensan muy rápido".



Para Cohen, esta enfermedad debería alertar a las autoridades británicas que ordenaron el comienzo de clases en las escuelas primarias a partir del 1 de junio como parte del desconfinamiento que está iniciando el Reino Unido luego de la cuarentena impuesta el 23 de marzo pasado.



"Quieren que vuelvan los chicos a la escuela, pero no me parece bien. Los niños son grandes vectores de la infección. Yo creo que sería muy importante mantenerlos fuera de las aulas al menos hasta septiembre y que continúen su educación de forma online. A los niños no se les puede pedir que mantengan la distancia social", afirmó.



Por otra parte, Cohen indicó que se espera un segundo pico de la pandemia en agosto y explicó que "no se puede determinar si será más alto, igual o más bajo que el que hemos tenido hasta ahora".



"Ahora en Inglaterra el pico está bajando pero se sabe que subirá en agosto y lo peor es que en septiembre y en octubre se va a juntar con la gripe común. Es decir que la cantidad de casos va a ser exponencialmente mayor", alertó.



Recomendó que hasta que realmente no haya una vacuna o un tratamiento con medicación, tendremos que aprender a convivir con el virus, trabajar en la prevención, mantener el distanciamiento social y utilizar más que nunca los medios digitales para trabajar y estudiar.



En conclusión, Cohen contó que actualmente en su hospital, la mayoría de las reuniones para las consultas de los pacientes son realizadas de forma online, mientras que el 70% de los servicios se están realizando desde los domicilios de los profesionales.