Obama criticó al gobierno de Trump: "Hacen como que están al mando"

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama volvió hoy a criticar a su sucesor, Donald Trump, y la gestión de la crisis originada por la pandemia de coronavirus, al cuestionar a "quienes hacen como que están al mando".



"Esta pandemia finalmente ha levantado el velo de la idea de que quienes están al mando saben lo que hacen. Muchos de ellos ni siquiera están haciendo como que estan al mando", afirmó Obama durante un discurso por teleconferencia con motivo de los avances educativos de la comunidad negra, según la agencia de noticias Europa Press.



Obama destacó que el coronavirus ha afectado de forma desproporcionada a la minoría negra. "Una enfermedad como esta pone de relieve las desigualdades y las cargas adicionales que han tenido que afrontar históricamente las comunidades negras en este país", argumentó.



"Nuestra sociedad y nuestra democracia solo funciona cuando no solo pensamos en nosotros mismos, sino cuando pensamos en los demás", remarcó para pedirle a toda la población colaboración en la emergencia.



El 9 de mayo Obama dijo que la gestión de la Casa Blanca había sido un "desastre caótico absoluto", a lo que Trump respondió diciendo que Obama no tuvo "ni idea" durante su "desastre" de la gripe porcina de 2009.



Obama criticó la "egoísta" y "tribal" actitud de Trump, a quien acusó de buscar enemigos y de hacer de todo ello el "impulso más fuerte en la vida de los estadounidenses".



Estados Unidos ha confirmado 88.473 muertos y 1.464.057 casos confirmados de la nueva enfermedad, además de 250.747 pacientes recuperados, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore.