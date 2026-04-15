Donald Trump publicó una imagen abrazado a Jesús y desató una ola de críticas: la respuesta de Irán

La disputa que mantiene el presidente Donald Trump con el papa León XIV debido a la guerra en Medio Oriente volvió a generar polémica a nivel mundial luego de que el mandatario estadounidense publicara una imagen en la que aparece abrazado por la figura de Jesús.

Además, el fondo de la fotografía hecha con Inteligencia Artificial está la bandera de los Estados Unidos, lo que cargó de simbolismo político y espiritual una controversia que ya lleva varios días.

“Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste, pero creo que es bastante linda”, escribió el mandatario estadounidense al compartir la imagen, que rápidamente se viralizó.

De acuerdo con el posteo original que luego tomó Trump, que provenía de una cuenta afín al presidente, tenía una descripción que iba aún más lejos: insinuaba que, frente a “monstruos satánicos” y “asesinos de niños”, Dios estaría “jugando la carta Trump”, con la que se refuerza la idea de un líder que posee el poder divino.

Días antes, había publicado (y luego eliminado) otra imagen creada con inteligencia artificial en la que se lo veía con rasgos similares a Cristo realizando una supuesta curación milagrosa. La publicación generó fuertes críticas, incluso dentro de sectores conservadores y religiosos, que calificaron la representación como blasfema.

En redes sociales, teólogos, pastores evangélicos y fieles católicos coincidieron en cuestionar el uso político de símbolos sagrados, al considerar que no solo resulta ofensivo, sino que además banaliza aspectos centrales de la fe.

Trump imagen Jesucristo La imagen publicada por Donald Trump a través de su cuenta en Truth Social. Truth Social

Luego de la publicación que generó reacciones en todo el mundo, los periodistas consultaron a Trump en la Casa Blanca sobre sus intenciones al realizar ese posteo, es decir si había intentado representarse como Jesús. La respuesta del presidente fue que en realidad "pensó que (en la imagen) se veía como un médico”, un médico de “la Cruz Roja”.

La respuesta del régimen iraní

Por su parte, la embajada de Irán en Tajikistan emitió una respuesta a las recientes declaraciones de Trump a través de un video también generado con Inteligencia Artificial. En un intento de humillar al mandatario estadounidense, el video muestra cómo "Jesús" golpea al presidente, "mandándolo al infierno".

Trump Irán Humillado Jesucristo X: @somoscorta

La polémica vuelve a poner en discusión los límites del uso de la inteligencia artificial y la apropiación de símbolos religiosos en el debate público.