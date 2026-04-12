Trump ordena bloquear el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad

Luego de que la maratónica conversación entre los enviados estadounidenses y la delegación iraní fracasara, el presidente Donald Trump dispuso que la armada norteamericana se asiente en el estrecho

El presidente Donald Trump declaró el domingo que la Armada de Estados ‌Unidos comenzaría de inmediato a bloquear el ‌estrecho de Ormuz y que interceptaría a todos los buques en aguas internacionales que hubieran pagado un peaje a Irán.

Trump hizo estas declaraciones en una publicación en Truth Social horas después de que las conversaciones de paz ‌entre Estados Unidos e Irán concluyeran sin un acuerdo.

El republicano afirmó que la reunión "fue bien, se acordaron la mayoría de los puntos", pero añadió que ambas partes no habían llegado a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

"Con efecto inmediato, la Armada ‌de Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEO de todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", afirmó Trump, quien se opone ‌firmemente a la idea de que Irán cobre un peaje a los buques para atravesar el estrecho.