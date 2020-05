Sólo en abril, Chile registró más de 238 mil despidos

La ministra del Trabajo y Previsión Social de Chile, María José Zaldívar, confirmó hoy que se produjeron 238.115 despidos de trabajadores en abril, segundo mes con presencia de coronavirus en el país, lo que supone un incremento del 11,4 % en términos interanuales.



La cifra, no obstante, es inferior a la de marzo, cuando hubo 299.519 despidos (100.000 más que en febrero).

Entre las principales causales esgrimidas por las empresas destacaron la de "Necesidades de la Empresa", con 66.024 contratos (un 72 % más que el mismo mes del año anterior) y "Vencimiento de plazo fijo de contrato" (un 30 % más que en abril de 2019).



La causal "Caso fortuito o fuerza mayor" representó un alza interanual del 508 %, sin embargo, implicó solamente 1.812 cartas de despido, al igual que la causa "procedimiento Concursal de Liquidación", que creció 1.400 % pero que implicó 375 casos.



Las actividades económicas con mayores alzas porcentuales fueron Transportes y Almacenamiento, con 53 % de aumento (9.965 cartas de despido), Construcción, con un 16 % (58.548 contratos) y Servicios Administrativos, con 11 % (32.849).



La ministra indicó que no considera que los despidos hayan aumentado producto de la Ley de Protección del Empleo, impulsada por el Gobierno ante la caída económica derivada de la crisis del coronavirus y que permite a las empresas suspender temporalmente los contratos y que sus trabajadores cobren el subsidio por desempleo.



Esta ley, promulgada en abril, buscaría resguardar el puesto de trabajo y remuneración de trabajadores de las empresas que se acojan a dicho beneficio. Así, el trabajador sigue permaneciendo en la empresa pese a no tener funciones ya que será la Administradora de Fondos de Cesantía (desempleo) y no la compañía quien entregue a fin de mes dinero a los empleados.



"Si uno hace un análisis de las actividades productivas, en las que mayoritariamente se están suspendiendo los contratos, uno ve que no dice relación con aquellas en las cuales se está desvinculando y esto quiere decir que ha sido una alternativa para estas empresas", explicó Zaldívar, que considera que esta ley ha permitido darle cobertura a cerca de 500.000 personas.



"La Ley de Protección al Empleo es una importante herramienta para evitar llegar a una tasa de desempleo mayor. Cerca de 80.000 empresas han optado por una alternativa distinta que una desvinculación, que es suspender los contratos de sus trabajadores, quienes reciben el pago de un ingreso y mantienen sus puestos de trabajo", abundó la ministra.



Zaldívar indicó que lo que hay que buscar es que, "a través de esta Ley", proteger a los trabajadores para que una vez que haya terminado la pandemia puedan volver a sus puestos de trabajo.



La ministra entregó igualmente las primeras cifras de Pactos de Reducción Temporal de Jornada registrados ante la Dirección del Trabajo.



Según estas, unas 3.104 empresas han firmado pactos de este tipo con un total de 17.508 trabajadores acogidos. La mayor parte pertenece a la Región Metropolitana (60,9 %) y Valparaíso (12,3 %).



Los sectores con mayor número de pactos de este tipo son Actividades de servicios administrativos y de apoyo, con 3.988 (22,78 % del total); le sigue Comercio al por mayor y al por menor, y Reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 3.429, es decir, el 19,59 %; y Actividades profesionales, científicas y técnicas con 2.011 pactos, es decir, es 11,49 %, del total.