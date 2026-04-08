Lenovo Legion 5: una notebook gamer pensada para trabajar, estudiar y aprovechar su precio en Chile

Elegir una notebook ya no pasa solamente por pensar en videojuegos o en tareas básicas de oficina. Hoy muchos usuarios buscan un equipo que pueda rendir bien en varios frentes al mismo tiempo: estudiar, trabajar, editar contenido, mirar series y también jugar sin quedar atados a una máquina limitada. En ese punto, la Lenovo Legion 5 aparece como una de esas opciones para comprar en Chile ya que combina potencia, diseño sobrio, un perfil mucho más versátil de lo que su etiqueta gamer podría hacer pensar y un precio que tienta a más de un argentino y se lo compara con el mercado local.

La línea Legion lleva tiempo construyendo una identidad propia dentro del catálogo de Lenovo . A diferencia de otros modelos más agresivos en estética, esta familia apuesta por un equilibrio entre rendimiento y discreción. Eso le permite salir del nicho gamer puro y meterse también en el radar de estudiantes universitarios, profesionales y usuarios que necesitan una notebook preparada para varios años de exigencia.

Aunque su nombre la ubica de inmediato en el mundo del gaming, la Lenovo Legion 5 tiene características que la vuelven útil mucho más allá de ese terreno. Sus configuraciones incluyen procesadores AMD Ryzen o Intel Core de última generación, gráficos dedicados NVIDIA GeForce RTX, almacenamiento SSD y memoria RAM que le permiten moverse con soltura tanto en juegos como en programas de edición, multitarea intensa o trabajos más pesados.

A eso se suma una pantalla que, según la versión, puede ofrecer altas tasas de refresco, buena reproducción de color y un tamaño cómodo para largas jornadas frente al equipo. El teclado Legion TrueStrike, otro de sus puntos fuertes, también acompaña esa experiencia con una escritura precisa y cómoda, algo que no siempre se destaca en este tipo de notebooks.

El sistema de refrigeración Coldfront es otra de las claves. En equipos pensados para alto rendimiento, la temperatura puede convertirse en un problema serio. Lenovo busca resolverlo con una estructura preparada para sostener sesiones intensas sin que el calor se vuelva un límite permanente.

lenovo legion 5d En Chile, la Lenovo Legion 5 aparece con un precio que impacta frente al mercado argentino. Lenovo

El dato que la vuelve atractiva para muchos argentinos

Lo más interesante de este modelo no pasa solo por su ficha técnica. También influye el contexto. En Argentina, las notebooks de alto rendimiento quedaron en una franja de precios que para muchos usuarios ya se volvió difícil de alcanzar. Por eso, cada vez que aparece una diferencia fuerte del otro lado de la cordillera, el interés crece de inmediato.

La Legion 5 entra de lleno en esa lógica. Es una máquina que puede cumplir con años de estudio, trabajo y entretenimiento sin obligar a pensar en un recambio cercano. En otras palabras, no se trata de una compra impulsiva ni de un capricho gamer: puede ser una inversión útil para distintos perfiles de usuario.

También juega a favor el hecho de que sea una notebook relativamente sobria en diseño. No tiene una estética exagerada ni parece pensada únicamente para jugar. Eso le da una ventaja para quienes quieren potencia, pero no necesariamente una máquina con apariencia estridente.

Lenovo legion 5b La diferencia entre Chile y Argentina vuelve a la Lenovo Legion 5 una compra muy tentadora. Lenovo

Precio y lo que hay que tener en cuenta antes de cruzar

Después de repasar sus prestaciones, llega el punto que termina de inclinar la balanza. En Chile, la Lenovo Legion 5 aparece publicada en Ripley por CLP $1.899.990, mientras que en Argentina se la puede encontrar en torno a ARS $5.400.000. Al llevar esa cuenta a la misma moneda, la diferencia ronda los ARS $2,5 millones, una brecha demasiado amplia como para pasar inadvertida.

En la ecuación también entra la cuestión aduanera. La normativa argentina para viajeros permite ingresar una notebook o tablet y un teléfono celular como objetos de uso personal sin pagar aranceles, siempre que no tengan fin comercial. Ese punto vuelve más atractiva la operación para quienes ya tenían pensado viajar y quieren aprovechar la diferencia.

Con ese contexto, la conclusión es bastante clara: la Lenovo Legion 5 sigue siendo una notebook muy sólida por potencia, diseño y versatilidad, pero hoy su atractivo crece todavía más por una cuestión geográfica. En Argentina se acerca a un valor difícil de justificar. En Chile, en cambio, entra en una zona mucho más competitiva. Y ahí la compra deja de ser solo tecnológica: pasa a ser, sobre todo, una oportunidad de precio.