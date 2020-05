Perú alcanzó los 80.000 casos de coronavirus y ya tiene 2.267 muertos

Perú cumplió este jueves 60 días desde el inicio de las medidas de inmovilización ciudadana por la epidemia de COVID-19, con la confirmación de que ha pasado la barrera de los 80.000 casos y llegado a 2.267 fallecidos.

Las últimas cifras del Ministerio de Salud mantuvieron el promedio, entre los más elevados de Latinoamérica, de unos 4.000 nuevos detectados y alrededor de un centenar de fallecidos al día, aunque el Gobierno asegura que ya se llegó a la meseta de la enfermedad y pronto se comenzará un lento descenso de los casos.



En medio de este escenario de incertidumbre, el presidente Martín Vizcarra no ofreció este jueves su habitual rueda de prensa, mientras que algunos ministros viajaron a regiones del país para supervisar las labores de atención y lucha contra la epidemia.



ÚLTIMAS CIFRAS



El Ministerio de Salud informó que el total de casos detectados llegó a 80.604, al sumarse 4.298 en las últimas horas, mientras que los decesos ascendieron a 2.267 tras el reporte de otros 98 fallecidos.



También se hicieron 33.990 nuevas pruebas para detectar la enfermedad, entre rápidas y moleculares, con lo que se alcanzó 587.292 desde que comenzó la epidemia en el país.



Del total de infectados, 6.941 han sido hospitalizados, 842 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras que 25.151 ya recibieron el alta médica o cumplieron el plazo de cuarentena domiciliaria.



Lima sigue siendo el epicentro de la epidemia en el país, con 52.545 casos y 817 fallecidos, aunque mantuvo su tasa de mortalidad en 1,55 %, por debajo del promedio nacional de 2,81 %, que tiene su pico más alto en la región norteña de Piura, donde llega a 11,06 %.



HOSPITAL DIO DE ALTA A MÁS DE 300 PACIENTES



Tras la protesta de un grupo de médicos por la falta de equipos de seguridad sanitaria en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, de Lima, el Ministerio de Salud aseguró que en ese centro médico ya se ha atendido a más de 4.200 personas y se ha dado de alta a 305 pacientes de COVID-19.



El Ministerio de Salud indicó que este nosocomio mantiene sus actividades y se ha convertido en uno de los principales centros de atención del país para hacer frente a la pandemia.



El director del hospital, Luis Miranda, explicó que los pacientes que han sido dados de alta se encuentran en condición estable y sin síntomas, aunque deben continuar bajo vigilancia domiciliaria.

De acuerdo con la clasificación de pacientes atendidos en este hospital, el 62 % son varones y el 38 % mujeres y, del total, el 79 % tiene más de 40 años y el 94 % ha sido atendido gratuitamente mediante el Seguro Integral de Salud.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO



Por otra parte, el Ejecutivo informó que impulsa la aceleración de la transformación digital del Estado mediante un decreto que da plazo hasta este 31 de diciembre a las entidades públicas para convertir sus procedimientos administrativos.



La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que la digitalización de esos procesos permitirá mejorar la competitividad y la posición del país en las clasificaciones internacionales y garantizará la atención para evitar la propagación del COVID-19.



La Secretaría de Gobierno Digital de la PCM emitirá en un plazo no mayor a diez días hábiles las directrices para la conversión de procedimientos administrativos a plataformas o servicios digitales, en cumplimiento de los decretos que crearon, a inicios de este año, el Sistema Nacional de Transformación Digital y el Marco de Confianza Digital para prevenir los riesgos digitales.



REINICIO DE ACTIVIDADES



A su turno, la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, aseguró que la mayor parte de las empresas del país ya tienen listos sus protocolos de seguridad y sanidad para reiniciar sus actividades.



Al participar en la conferencia virtual "Planes de Reactivación Económica: conversación con líderes gremiales", León destacó que en su país "corresponde abrir la economía, cuidando la salud de las personas" y reiteró el "compromiso y esfuerzo" de los empresarios para el reinicio de las actividades productivas en el país.



"Tenemos que cuidar a las personas, pero ciertamente tenemos que dar las medidas para que la población pueda retomar sus actividades, siempre cuidando el distanciamiento social, usos de las mascarillas y constante lavado de manos", acotó.



MEDICINAS CON SOBREPRECIO



Las denuncias por el sobreprecio de las medicinas se mantuvieron en el foco del debate y llevaron al parlamentario andino Mario Zúñiga a exigir al Gobierno y los organismos supervisores del Estado que tomen las acciones necesarias "para frenar este abuso".



"Los peruanos, sobre todo los más vulnerables, tienen su economía muy golpeada. Hoy ya no tienen presupuesto para medicinas. Por eso, el Gobierno debe realizar las acciones pertinentes para que en las farmacias, sobre todo las que funcionan dentro de los hospitales públicos, no falten productos genéricos a precios asequibles", señaló Zúñiga en un comunicado.



Tras detallar varios casos de medicinas con sobreprecios, el parlamentario andino consideró "pertinente" que el Gobierno investigue si se ha dado una concertación entre las cadenas de farmacias.



"Algunos empresarios están haciendo su agosto, aprovechándose de las terribles circunstancias que vivimos. Los pobres son los más afectados por su precaria economía", concluyó.