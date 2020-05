Experto surcoreano desestima que curados de coronavirus puedan volver a infectarse

El director del comité médico de Corea del Sur, que documenta el brote nacional de coronavirus, desestimó hoy la posibilidad de personas contagiadas de Covid-19 puedan volver a infectarse una vez recuperadas, un asunto que causa preocupación a nivel mundial.



"Los casos en los que las personas volvieron a dar positivo se debieron a los límites técnicos de las pruebas de RT-PC", explicó Oh Myoung-don, jefe del Comité Clínico Central para las Nuevas Enfermedades Infecciosas, citado por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



En este sentido, indicó que el Sars-Cov-2 "no invade el interior del núcleo celular y se combina con el ADN del paciente, lo que significa que el virus no crea infecciones crónicas".



El Comité Clínico Central de Corea del Sur informó hoy que registró nueve casos adicionales de coronavirus, lo que elevó el total de contagiados en el país a 10.761.



Se trata del undécimo día consecutivo en el que que el número de infecciones nuevas es igual o menor a 15.



Hasta el momento, 277 personas dieron positivo para el virus por segunda vez tras recuperarse.