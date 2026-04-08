Marco Rubio recibió al secretario de la OTAN en medio de las tensiones con Irán

El secreatrio de Estado, Marco Rubio , recibió este miércoles al secretario general de la OTAN , Mark Rutte , previo a la reunión que mantendrá con el presidente Donald Trump en el marco de la polémica por una posible salida de Estados Unidos de la alianza y la escalada de la guerra en Medio Oriente .

Antes de su encuentro, tanto Rubio como Rutte se presentaron ante los medios. Sin embargo no respondieron ninguna de las inquietudes de los periodistas.

Durante su encuentro, los líderes discutieron sobre la operación en Irán, "los esfuerzos en curso liderados por Estados Unidos para lograr un fin negociado a la guerra entre Rusia y Ucrania", y el "aumento de la coordinación y el reparto de la carga con los aliados de la OTAN", de acuerdo con un breve comunicado del vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

La visita de Rutte a Washington se produce en un momento especialmente delicado para la alianza, ya que el encuentro con Donald Trump llega apenas un día después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas en el conflicto iniciado el 28 de febrero.

Pero el conflicto con Irán no es el único tema sobre la mesa, debido a que en las últimas semanas Trump intensificó sus críticas a los países de la OTAN, a los que llegó a calificar de “cobardes” por limitar el uso de algunas bases militares y por negarse a liderar una operación para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, el cual se encuentra al rojo vivo luego de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán a través de Pakistán.

Mejorar la relación Estados Unidos - OTAN

En ese contexto, uno de los objetivos centrales de Rutte es bajar la tensión con Washington y tratar de recomponer la relación entre Estados Unidos y sus aliados, un rol que el jefe de la alianza ya debió asumir en otras oportunidades. Las fricciones incluso escalaron al punto de que Trump amenazó con retirar a Estados Unidos de la OTAN, a la que llegó a describir como un “tigre de papel”. El debate también fue alimentado por el propio secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, quien señaló que, una vez finalizado el conflicto con Irán, Washington deberá “reevaluar el valor de la OTAN” para el país.

Las tensiones, sin embargo, no son nuevas. Las polémicas declaraciones de Trump sobre tomar el control de Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca, ya habían generado malestar entre los aliados. A eso se suma la guerra en Ucrania, en un momento clave en el que Kiev sigue dependiendo del apoyo militar y de inteligencia de la alianza.

Con varios frentes internacionales abiertos, la reunión de este miércoles entre Trump y Rutte en la Casa Blanca será clave para medir el estado real de la relación entre Estados Unidos y la OTAN.