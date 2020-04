Una acusación sexual persigue a Joe Biden a 6 meses de las elecciones

En 2019, ocho mujeres acusaron al exvicepresidente de Estados Unidos y actual candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, de tocamientos, besos o abrazos inapropiados. Estas acusaciones no fueron suficientes en aquel momento para detener la campaña presidencial de Biden, quien es el principal candidato a la Casa Blanca, pero una de esas mujeres no bajó los brazos y redobló su acusación.

Se trata de Tara Reade, quien acusó a Biden de un supuesto abuso sexual sucedido en los 90, un escándalo que en caso de escalar, podría complicar al candidato de cara a las elecciones de noviembre.

Reade es una mujer de 56 años que a sus 29, entre 1992 y 1993, trabajó como asistente de Biden, encargada de coordinar a los becarios que trabajaban en la oficina del entonces senador.

La mujer, que ahora vive en California, asegura que en 1993 Biden abusó sexualmente de ella. Según el relato, el ahora candidato y ella estaban solos en un edificio de oficinas del Senado y fue allí donde Biden la acorraló contra una pared, la manoseó y la penetró con sus dedos.

La mujer hizo pública la denuncia en una entrevista en el podcast de la periodista Katie Halper luego de que, según ella, los medios estadounidenses la ignorasen.

Ya pasó un mes desde que Reade hizo pública su denuncia pero, hasta el momento, Biden no ha emitido ninguna palabra al respecto. El exvicepresidente utilizó a sus portavoces para desmentir el relato asegurando que el diario The New York Times investigó las acusaciones y llegó a la conclusión de que eran falsas, algo que el mismo diario desmintió esta semana.

El silencio del candidato incomoda dentro del partido, principalmente a mujeres y activistas de izquierda que consideran que Reade debe ser escuchada.

Para peor, y si bien Donald Trump carga con una docena de acusaciones por abuso sexual, la denuncia contra Biden no podía haberle caído en mejor momento, ya que se desvía la atención acerca del manejo de la pandemia de coronavirus, al menos por un momento.

