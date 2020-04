Repunta el coronavirus en Brasil: 2.678 casos y 165 muertes en 24 horas

Brasil sumó 165 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, hasta un total de 2.906, en tanto que en el mismo periodo fueron reportados 2.678 nuevos casos confirmados, cuya cifra final asciende ya a 45.757, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

El reporte oficial igualmente apuntó que la tasa de mortalidad de la enfermedad se mantuvo en un 6,4 % y que, solo en los últimos 7 días, fueron registradas 982 muertes.

El estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil y donde viven unas 46 millones de personas, sigue como el epicentro de la pandemia en el país, contabilizado 1.134 muertes y 15.914 casos confirmados hasta el momento.

Sin embargo, la situación más crítica está en el norteño estado del Amazonas, cuyo sistema de hospitales públicos se ha colapsado en la capital, Manaos, según admitió el alcalde de la ciudad, Arthur Virgílio, en declaraciones a la agencia de noticias Efe. Allí se registran hasta ahora 207 decesos y 2.479 casos confirmados, aunque las cifras pueden ser mayores debido a la subnotificación y han obligado a excavar fosas comunes en los cementerios para las víctimas del COVID-19.

Si bien las proyecciones del Ministerio de Salud indican que el país alcanzará el pico el próximo mes de mayo, al menos siete de los 27 estados brasileños han flexibilizado en los últimos días las medidas de aislamiento social impuestas para contener la propagación del coronavirus.

En Sao Paulo, el gobernador Joao Doria explicó este miércoles que el estado ensaya una reapertura gradual de algunos sectores económicos a partir del 11 de mayo, una vez terminada la cuarentena vigente en toda la región desde el pasado 24 de marzo. No obstante, enfatizó que la reapertura "gradual y segura" de algunas actividades no significa que "no habrá cuarentena" después del 10 de mayo y recalcó, incluso, que las medidas de aislamiento podrán ser prorrogadas en los 645 municipios del estado.

Por su parte, la Gobernación de Río de Janeiro, el segundo estado más castigado por el coronavirus con 490 muertos y 5.552 contagiados, discutirá mañana una posible flexibilización.