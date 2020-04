España registra un nuevo repunte de fallecidos por coronavirus

España registró hoy un repunte en la cifra diaria de fallecidos por coronavirus, tras la muerte de 619 personas, 109 más que la jornada previa, pese a que la pandemia sigue retrocediendo, tras producirse una nueva bajada en el número de contagios, 4.167 más en las últimas 24 horas, que elevó hoy el total de infectados a 166.019.



Con la suma de 619 víctimas fatales, la cifra de fallecidos por Covid-19 alcanza las 16.972 personas, según el último balance del Ministerio de Sanidad español.



Por otro lado, el dato alentador para las autoridades es que el número de personas curadas sigue subiendo cada vez más hasta llegar hoy a las 62.391 personas.



Desde principios de la última semana, las autoridades sanitarias españolas no proporcionan información agregada sobre los ingresos a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), pero sí lo hacen de forma diferenciada por regiones, entre las que destaca la Comunidad de Madrid, que es la zona más afectada por la pandemia, donde se produjo un leve descenso en las internaciones, que se refleja en 1.332 pacientes en terapia.



Cataluña, la segunda región con más casos de Covid, no obstante, muestra un comportamiento inverso, con un incremento de pacientes en UCI, hasta llegar a los 2.658, casi el doble que Madrid.



Con este panorama, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió por videoconferencia con los líderes regionales del país, a los que pidió que se mantenga el esfuerzo para cumplir con el confinamiento entrada ya la quinta semana encierro.



"No hemos iniciado ninguna desescalada", insistió Sánchez, en línea con el mensaje que lanzaron durante los últimos días sus ministros.



A partir del lunes, no obstante, España flexibiliza las actuales condiciones del confinamiento permitiendo la realización de actividades económicas no esenciales que habían sido suspendidas de forma excepcional el 30 de abril último.



La decisión de Sánchez de volver al confinamiento permitiendo el regreso de miles de trabajadores a sus puestos de trabajo en fábricas, empresas y en la calle para actividades de construcción, recibió criticas desde algunos gobiernos regionales.



El presidente regional de Cataluña, el secesionista Quim Torra, no comparte la medida e insiste en la necesidad de mantener un "aislamiento total".



En ese sentido, la vocera del gobierno regional, Mertitxell Budó, afirmó hoy que "le consta que dentro del gobierno español hay discrepancias".



Por su parte, la presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, cree que no hay un plan claro para que ese retorno a la actividad se haga con garantías.



En tanto, el Ministerio de Sanidad lanzó una guía con recomendaciones para que las empresas adopten medidas de protección y distanciamiento social, y recomendó a los trabajadores utilizar como medida adicional barbijo en sus traslados en el transporte público.



Además, se anunció que las fuerzas de seguridad repartirán los barbijos en los puntos neurálgicos del transporte donde se suelen producir aglomeraciones.