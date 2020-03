Chile confirmó su séptima víctima por coronavirus

Una persona de la Región de la Araucanía, 800 kilómetros al sur de Santiago, “portadora de un cáncer, que estaba en tratamiento de quimioterapia” es la séptima muerte por coronavirus en Chile, informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. De los siete fallecidos en Chile, tres son de la Región Metropolitana, dos del Biobío (500 kilómetros al sur de Santiago) y dos de La Araucanía.

La funcionaria detalló, desde el Palacio de La Moneda, que en las últimas 24 horas se sumaron 230 casos nuevos de coronavirus, por lo que la cifra total en Chile asciende a 2.139 personas contagiadas.

Según informó Daza, 105 pacientes están hospitalizados, “de los cuales 75 personas se encuentran en ventilación mecánica y de ellos 11 están bajo cuidado crítico".

Para proteger empleos e ingresos de trabajadores necesitamos con extrema urgencia aprobar ley q los proteja y de acceso a beneficios como Seguro de Desempleo a quienes x restricciones debido a #Coronavirus no pueden trabajar. Ayer una mayoría de diputados de oposición lo impidió. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) March 28, 2020





De los pacientes hospitalizados, el 18% corresponde a personas mayores de 70 años. Por último, dijo que 75 personas ya se han recuperado de la enfermedad.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó por su parte que a partir de mañana a las 22 horas las ciudades de Chillán (400 kilómetros al sur de Santiago) y Osorno (800 kilómetros al sur de la capital) se sumarán a la cuarentena total, que ya rige en Temuco y Padre las Casas en la región de La Araucanía y las siete comunas (barrios) de la capital chilena.



Al finalizar la conferencia de prensa, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respondió las preguntas de la prensa. Al ser consultado sobre la polémica que se generó cuando la alcaldesa (intendenta) de Maipú, Cathy Barriga, publicó en sus historias de Instagram que su sureña comuna capitalina registraba la segunda muerte por coronavirus, el ministro Mañalich fue contundente al decir que “la alcaldesa de Maipú miente, no hay tal caso nuevo en la comuna y el caso al que ella se refiere fue diagnosticado, fue comprobado como negativo para coronavirus”.

La alcaldesa no demoró en responder a través de las redes sociales y dijo: “Ministro no oculte información, tengo el certificado de defunción” y agregó en referencia a las palabras de Mañalich “que usted diga a todo Chile que esta alcaldesa miente no lo voy a permitir, si el gobierno oculta información le invito a ver el certificado de defunción y se lo voy a enviar directamente”.

Cathy Barriga "Ministro (Mañalich) no oculte información, tengo el certificado de defunción" pic.twitter.com/lIyLuFmq8R — Seba (@Sebanerd) March 29, 2020

Al finalizar la conferencia de las autoridades de Salud, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, desde otro punto de La Moneda, informó que el gobierno se querelló y se han iniciado las acciones judiciales en contra de la persona que infringió la cuarentena que debía cumplir al ser vista en el supermercado de un importante shopping en sector adinerado de la comuna de Las Condes, lo que derivó en la evacuación del recinto.

La semana pasada, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días ante la emergencia por el coronavirus, lo que permite la restricción de reuniones, garantizar la distribución de servicio y asegurar la reserva de alimentos, y ordenó el cierre de todos los centros comerciales. La emergencia sanitaria llevó a posponer hasta octubre el plebiscito sobre si es necesario elaborar una nueva Constitución, uno de los reclamos surgidos del estallido social vivido en el país el año pasado.