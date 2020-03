Alemania: más de 4.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas

Alemania registró este sábado más de 4.000 nuevas infecciones por el coronavirus, según datos difundidos este domingo por el centro competente en esta materia, el Instituto Robert Koch (RKI).



Con estadísticas de 13 de los 16 estados federados (los otros tres no remitieron sus datos al RKI), el sábado se consignaron 3.965 nuevos casos de coronavirus en Alemania. Los medios alemanes parten de la base de que la cifra total entonces excede los 4.000 casos.



La cifra total de infectados a medianoche del sábado ascendía a 52.547 personas y la de muertos, a 389, según los datos de este instituto, que lleva cierto retraso con los que proporciona la Universidad John Hopkins, debido a su proceso de verificación.



Según los datos de este centro universitario, Alemania es uno de los países más afectados por esta nueva enfermedad (58.247 infectados, 455 muertos y unos 6.800 nuevos infectados este sábado), tras Estados Unidos, Italia, China y España.



El presidente del RKI, Lothar Wieler, pidió en declaraciones al diario "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" no tratar de "leer demasiado de estas cifras" y comparar países, porque cada uno las computa de forma distinta y se encuentra en un estado distinto de la pandemia.



A su juicio, la baja tasa de mortalidad del Sars-CoV2 en Alemania en términos comparativos tiene que ver con el elevado número de test que se realizan en el país, mientras que en otros sitios las pruebas se están restringiendo a los casos graves (con lo que afecta al alza a la tasa de mortalidad).



También está relacionada con el tipo de personas infectadas, argumentó Wieler. En los primeros días la mayoría de los infectados en Alemania no pertenecían a grupos de riesgo y la gran mayoría acabaron sanando.



Los expertos consideran que la cifra de casos de coronavirus no dictaminados es elevada porque apenas ningún país está haciendo el suficiente número de test, según el RKI.