Dale manija: El sexo es maravilloso y te previene del coronavirus

Puede parecer una decisión alocada que en plena alarma sanitaria por la pandemia del coronavirus, los haya que piensen en la diversión a través del sexo. Pero, si lo analizas bien, no es una idea tan descabellada.

Sí, como lees. Según un estudio publicado por el Instituto Kinsley de la Universidad de Indiana y recogido por la revista Men’s Health, tanto el sexo como la masturbación (para aquellos que no tengan compañeros sentimentales), ayudan a reforzar el sistema inmunitario, encargado de las defensas presentes en nuestro organismo y cuya labor pasa por combatir los virus y las bacterias que tratan de instalarse en él.

Esto se debe a que la excitación y los orgasmos provocan una oleada de dopamina, neurotransmisor asociado con el placer que al mismo tiempo libera oxitocina, la hormona de la felicidad.

Esto no solo nos hace sentirnos bien, sino que además ayuda a prevenir dolores y estimular el sistema inmunitario, que ayuda a la prevención de contagios por gripes o resfriados, así como el propio coronavirus.

Otras maneras de reforzar nuestras defensas

Aunque el comportamiento del coronavirus aún está estudiándose, lo que está claro es que con un sistema inmune fortalecido, a los virus les es más complicado instalarse en nuestro organismo.

No obstante, no debes olvidar que la experiencia de estos días nos ha hecho darnos cuenta de que no es necesario presentar síntomas para ser portador del virus y, aunque a ti no te cause daño, puedes propagarlo y afectar a personas cercanas a las que sí les puede pasar factura contraerlo. De modo que no olvides seguir todas las indicaciones de las autoridades y los expertos, y mantenerte encerrado en casa en la medida de lo posible.

Si, en este aislamiento, además, quieres reforzar tu sistema inmunológico, te damos algunos consejos que, como el sexo, pueden ayudarte a conseguirlo.

– Mantén una buena alimentación. Comer bien es siempre clave, pero estos días es fundamental. Aprovecha que estás en casa para prepararte platos ricos en vitaminas. Come bien de fruta y verdura, alimentos naturales y mínimamente procesados en la medida de lo posible. No caigas en el error de pedir comida a domicilio, recuerda que los supermercados se mantienen abiertos para abastecer a la población con los alimentos necesarios.

– Descansa. El sueño es esencial. Puede que la situación te sobrepase y estés algo preocupado. Para ello, intenta buscar alternativas que puedan ayudarte a descansar. El ejercicio (el sexo, volviendo al tema, ayuda a conciliar mejor el sueño), la lectura o una ducha caliente pueden ayudar a relajarte antes de irte a la cama. Además, evita pasar todo el día en la habitación, de manera que tu mente siga asociando esta estancia como el lugar de descanso.

Y no olvides aplicar las medidas de higienes recomendadas para evitar la propagación del virus. Mantener el sistema inmune fuerte es clave, pero también es importante hacer un ejercicio de empatía y pensar en los demás.