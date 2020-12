¿Da el ejemplo? El presidente de Chile se “autodenuncia” por no usar el barbijo

Sebastián Piñera quedó en evidencia al incumplir los protocolos sanitarios que su mismo gobierno impuso. En concreto, fue visto en una playa pública con la boca descubierta y sin mantener el distanciamiento necesario. Ante la difusión de esto y las críticas recibidas, anunció que se “autodenunciaría” ante la justicia.



Todas las personalidades públicas tienen una mayor tendencia a quedar en evidencia. La exposición con la que cuentan y la difusión de cada uno de sus acontecimientos, sean públicos o privados, hacen que estén en boca de todos por motivos que podrían aplicarse a cualquiera.



También es cierto que, en muchos casos, estas personas cuentan con distintos cargos y responsabilidades, por lo que se supone que deberían dar el ejemplo ante situaciones que así lo ameriten.

Fuertes críticas a Sebastián Piñera: fue visto sin barbijo y sin mantener distancia

Un ejemplo de esto es el que se dio a conocer en Chile y que tiene como protagonista a su presidente, Sebastián Piñera. El mismo se presentó en las playas de Cachagua, una localidad que se encuentra a 183 kilómetros de Santiago.



Inmediatamente fue reconocido por quienes se encontraban presentes en el lugar. Muchas personas se le acercaron y le solicitaron sacarse fotos, a lo cual Piñera accedió sin ser consciente de que debía mantener el distanciamiento social y que debía hacer uso del barbijo.



Una de estas “selfies” se viralizó a través de las redes sociales y generó numerosas críticas, tanto por parte de los ciudadanos como de los mismos representantes del gobierno.



Esto resulta comprensible si se piensa en la delicada situación que vive el país trasandino en relación a la pandemia de coronavirus. El mismo gobierno anunció que Chile sigue en estado de emergencia y remarca de manera constante la importancia de cumplir las medidas de prevención sanitarias.

Polémica en Chile: ¿Qué dijo el presidente Sebastián Piñera?

Piñera se hizo eco de los acontecimientos con rapidez y eligió comunicarse a través de su cuenta de Instagram.



En una de las historias que subió, dijo que había decidido salir a caminar por la playa, algo que no hacía desde el año pasado. “La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron una foto”, remarcó el presidente.



En línea con esto, Piñera expresó:



“Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”.



Más allá de su pedido de disculpas, el político de 71 años dio a trascender que se va a “autodenunciar” ante la justicia. De acuerdo con lo establecido por el Código Sanitario de Chile, podría afrentar una multa de hasta 2 millones y medio de pesos chilenos, lo que equivale a unos 275 mil pesos argentinos.