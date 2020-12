No aprende: Piñera fue a la playa de Cachagua sin barbijo y le dieron duro

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue visto paseando sin tapabocas por una playa poco después de que el Ministerio de Salud alertara sobre una posible segunda ola de coronavirus. La visita del mandatario suramericano este sábado al balneario de Cachagua, en la región de Valparaíso, suscitó desaprobación y críticas en el país por el incumpliendo de los protocolos de bioseguridad.

En varias imágenes compartidas en redes sociales, se ve al presidente compartiendo, charlando y fotografiándose con varias personas, sin mascarilla ni respetando el distanciamiento social.

uD83DuDD34 Día de relajo: Piñera pasea por Cachagua sin mascarilla y sacándose fotos con la gente https://t.co/XesE2jvPnD — The Clinic (@thecliniccl) December 5, 2020

"Nos preocupa mucho. Es una señal contradictoria, pues lo que hacemos en el diario vivir es lo que la comunidad interpretará como lo que debe o no hacer", opinaron desde el Colegio Médico. Por su parte, el diputado por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez, calificó la actitud del presidente de "egoísmo absoluto por el bienestar del otro".

"Por favor, usted no sea como Sebastián Piñera y use mascarilla en lugares públicos. No solo por su propia salud, sino por la de los demás. No bajemos la guardia", manifestó el diputado por La Florida, Miguel Crispi.

Piñera paseándose por la Playa de Cachagua, sin mascarilla... Él está enajenado, sin conciencia ni responsabilidad de la realidad que vive el país. Ayer fue la Plaza de la Dignidad, la Vinoteca, el funeral, etc. Un egoísmo absoluto por el bienestar del otro. pic.twitter.com/GjDUM8MHhx — Esteban Velásquez (@CalamaVelasquez) December 6, 2020

"Fue un error que lamento"

Tras los reproches por su conducta, el presidente chileno compartió un mensaje en sus historias de Instagram para explicar lo sucedido y disculparse.

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo. Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos", fueron las palabras del jefe de Estado.

Esta semana, Sebastián Piñera extendió el estado de catástrofe en Chile hasta marzo por la pandemia del coronavirus. Esta medida permite al Estado chileno mantener las medidas de prevención en medio de la crisis sanitaria del covid-19 ante una eventual segunda ola de contagios en la nación, que podría ocurrir en enero.

Hasta este 6 de diciembre, Chile registraba 560.382 casos de contagios de coronavirus, de los cuales se encontraban activos 9.646; mientras, el número de víctimas fatales llegaba a 15.628.

