Biden advirtió que Trump se está quedando "muy atrás" en la distribución de las vacunas

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió hoy que el mandatario saliente, Donald Trump, se está quedando "muy atrás" en lo referente a la distribución de la vacuna contra la Covid-19.



"Así como lo he temido, los esfuerzos para distribuir y administrar la vacuna no están progresando como deberían", lamentó Biden, según informaciones de la cadena de televisión CNN recogida por la agencia de noticias Europa Press.



El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, admitió hoy que la cifra de vacunados hasta ahora es diez veces menor que la prevista.



"Ciertamente no está en los números en que queríamos estar a fines de diciembre" en cuanto a personas vacunadas contra el coronavirus, dijo el epidemiólogo estadounidense.



En este sentido, Biden recordó que hace unas semanas la Administración Trump había dicho que 20 millones de estadounidenses estarían vacunados antes de que finalice diciembre.



Sin embargo, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informó que de las 11,4 millones de dosis de vacunas distribuidas por todo el país, hasta ayer a la mañana solo dos millones de habitantes habían recibido la primera dosis de una de las dos vacunas ya autorizadas, la desarrollada por los laboratorios estadounidense y alemán, Pfizer/BioNTech, y la estadounidense Moderna.



"Estamos a día 29 y solo hemos vacunado a unos pocos millones de personas", manifestó el demócrata, quien asumirá el Ejecutivo el 20 de enero próximo.



Biden aseguró que si el programa de vacunación sigue a este ritmo "llevará años, no meses, vacunar a toda la población estadounidense".



Al respecto, trazó un plan para distribuir 100 millones de vacunas, lo suficiente para inmunizar a unos 50 millones de personas, en sus primeros 100 días de mandato. Pero para ello el Congreso tendrá que dar el visto bueno para lograr los fondos necesarios.



No obstante, recordó que aunque se vacunase a 1 millón de personas al día, llevaría meses hacer inmune a gran parte de la población.



"Este será el mayor desafío operacional al que nos hemos enfrentado como nación", afirmó, antes de prometer que removerá "cielo y tierra" una vez jure el cargo el próximo mes.



Estados Unidos acumula ya más de 19,3 millones de contagios de coronavirus, incluyendo 168.817 registrados en las últimas 24 horas, informó hoy la Universidad Johns Hopkins.



Otras 1.718 personas murieron en el mismo lapso por el virus, con lo que el total de decesos por la enfermedad se elevó a más de 334.800, agregó la universidad de Baltimore.



Fuente: Télam