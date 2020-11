Se animó a decirle "chirolita": ¿por qué Maradona no podía entrar a Estados Unidos?

Estados Unidos le prohibió la entrada a Diego Maradona luego del doping positivo en el Mundial de 1994 en este país. En 2017, volvió a hacer los trámites para poder ingresar, pero fue rechazado por la embajada y todo indica que fue por burlarse del presidente Donald Trump.

El Mundial de Estados Unidos de 1994 se desarrolló entre el 17 de junio y el 17 de julio, en los estados de Chicago, Texas, California, Michigan, Nueva Jersey, Massachusetts, Florida y Washington DC. Si bien Brasil se consagró campeón, el certamen tuvo como foco una escena de Maradona que quedó para la historia.

El Pelusa jugaba el segundo partido de la fase de grupos contra Nigeria en el estadio Foxborough de Massachusetts y Argentina brillaba con dos goles de Claudio Caniggia. Antes se había sometió a un examen antidoping junto a Sergio Vázquez.

Lo que nadie esperaba es el ingreso de una enfermera a la cancha, llamada Ingrid Maria, para retirar a Maradona tras a haber dado positivo en el doping. Cuatro días después se conoció que había resultado positivo por efedrina y como consecuencia quedó suspendido del resto de la competencia de la Copa del Mundo.

En este entonces, Maradona dijo la famosa frase: "Hablan de efedrina, pero yo después del partido corrí 10 kilómetros, tengo testigos. Esto me duele mucho, porque me cortan las piernas. Créeme que me cortaron las piernas. A mí, a mi familia, a los que están al lado mío. Ahora nos sacaron la ilusión".

El exfutbolista sostuvo que no se había drogado, pero la FIFA fue implacable y lo suspendió por 15 meses. Por este escándalo, surgió la hipótesis que João Havelange, presidente de la entidad por 25 años, dio la orden de "retirar a Maradona del Mundial", pero nunca huno pruebas. Argentina llegó a octavos de final, cuando fue eliminado por Alemania.

Estados Unidos lo volvió a rechazar en 2017

Diego Maradona tenía la visa cancelada desde 1994 y en 2017 presentó las papeles para poder ingresar a Estados Unidos nuevamente. Quería viajar a Miami, Florida, para poder estar presente en el juicio civil contra su exesposa Claudia Villafañe por unos departamentos que él aseguraba que habían comprado de casados y no eran de ella.

El trámite fue realizado en tiempo y forma con toda la documentación correspondiente. Su abogado Matías Morla presentó papeles que acreditaban que Maradona no poseía causas judiciales por drogas y que el entonces entrenador del Fujairah FC de Emiratos Árabes no consumía estupefacientes desde hace 14 años.

Sin embargo, la embajada de Estados Unidos rechazó la solicitud y Morla sostuvo que el motivo está relacionado por unos dichos despectivos que tuvo Maradona hacia el presidente Donald Trump.



"Cuando estábamos por conseguir la visa le dije: 'Diego, por favor, no hables de Estados Unidos. Y, en una entrevista con TeleSur, en la segunda pregunta, le consultan: '¿Qué opinás de Donald Trump?' 'Es un Chirolita', respondió", contó Morla en América TV.