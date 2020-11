Incendian el Congreso de Guatemala y se agudizan las protestas en ese país

Guatemala vivía hoy una jornada de tensión, con manifestantes que atacaron la sede del Congreso en medio de una nutrida protesta callejera contra el Presupuesto sancionado por el parlamento y la inédita recomendación del vicepresidente Guillermo Castillo al presidente Alejandro Giammattei de que ambos renuncien a sus cargos.



El clima está caliente. Solo ayer hubo 17 convocatorias de diferentes organizaciones a manifestaciones en diversos puntos del país, en protesta por la “aprobación exprés” del Presupuesto para 2021 por parte del Congreso, según el diario local El Periódico.



La Corte de Constitucionalidad (CC) concedió esta mañana un recurso de amparo presentado por dos ciudadanos contra Giammattei, a quien obligó a “preservar el orden público” y permitir “tanto el derecho a manifestarse como también el derecho a la libre locomoción de personas y vehículos”.





Pese a ello, la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala suspendió el transporte público debido a la “alta concentración de personas” en el centro. Esta tarde, varias personas rompieron ventanas del Congreso y lanzaron artefactos que originaron fuego dentro del edificio. En los últimos minutos, los videos de los incidentes comenzaron a viralizarse:

Incendian el Congreso de Guatemala pic.twitter.com/o8e8g3uWP5 — Sonny Figueroa (@Sonny_Figueroa) November 21, 2020



Esta mañana, Castillo le propuso a Giammattei que ambos dejen sus cargos “por el bien del país”, ante las persistentes divergencias entre ambos. El vicepresidente propuso esa solución "a fin de descartar ideas sediciosas”, como un golpe de Estado, y aseguró que no quiere asumir el cargo de Giammattei, pero aclaró que no renunciará si no lo hace también el mandatario.

"El vicepresidente se ha estado rascando la barriga" (Giammattei)

“El problema del vicepresidente es que durante las últimas cuatro semanas no se acercó jamás a ningún ministerio a ver qué estábamos haciendo; si alguien se ha estado rascando la barriga, que se ponga por lo menos con la boquita callada”, replicó Giammattei.

Como en un reflejo, las protestas siguen agudizándose. Una vez que los manifestantes entraron al congreso, el incendio creció y los destrozos se multiplicaron. A continuación, más imágenes:

Manifestantes irrumpen en el Congreso guatemalteco, en medio de protestas por la aprobación -opaca y en la madrugada- del presupuesto 2021, que recorta fondos a educación, salud, DDHH, y que endeuda más al país. Decir que Guatemala tiene el % más alto de pobreza de Latinoamérica: pic.twitter.com/SUTfbDPKzv — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) November 21, 2020

Según esta imagen que se hizo viral, los manifestantes hasta llevaron una guillotina.

Gracias a todos aquellos que fueron a la protesta y también aquellos que difunden lo que sucede en Guatemala, lograremos un cambio y si no nos quieren oír destruiremos más y gritaremos aún más fuerte!!! #RenunciaYa #NoNosPela #BastaYa pic.twitter.com/MmpMl9cjpz — fervel? (@strawnani) November 21, 2020